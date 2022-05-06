Очереди на судоремонт в Китае

В Китае на судоремонтных заводах фиксируются массовые задержки на фоне локдауна, а также из-за дефицита рабочей силы и проблем с поставкой запасных частей. Как сообщает Splash, большое количество судов находятся на ремонте дольше, чем ожидалось.

В связи с этим многие судовладельцы стараются избегать китайские верфи для проведения ремонта или модернизации и ориентируются на другие страны. «Судоремонтные верфи в Европе, странах Средиземноморья и в регионе Черного моря полностью также полностью загружены до конца третьего квартала. Однако, воспользовавшись ситуацией в Китае, свою деятельность расширяют верфи в Азии и на Ближнем Востоке», — пишет издание со ссылкой на судового брокера Intermodal.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются судовладельцы, — резкий рост затрат на ремонт, в том числе из-за увеличения цен на сталь. «На этом фоне некоторые, уже согласованные, контракты на ремонт или модернизацию по старым ценам стали недействительными», — отмечают в Intermodal.