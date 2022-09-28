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Анализ паспортов безопасности вещества
28.09.2022

Анализ паспортов безопасности вещества


    • Паспорт безопасности вещества – основной документ при организации перевозки. Он помогает снять сомнения в правильности идентификации опасного груза, избежать ошибок и штрафов в случае неверного оформления груза, а в конечном итоге – обеспечить безопасность перевозки. Мы подготовили эту услугу для разных категорий участников рынка: перевозчикам услуга поможет обезопасить себя от штрафа на дороге, оснастить транспортное средство подходящими средствами безопасности на случай аварии; консультантам – корректно оформить грузоперевозку, а грузополучателям – организовать правильное хранение опасного груза и избежать проблем.

    Заказать услугу можно онлайн https://opasnik.ru/uslugi/secpass/, и на 2 рабочих дня в состав вашей команды поступят сертифицированные специалисты центра Опасник — консультанты, авторы и разработчики программного обеспечения по опасным грузам, руководители работ по государственным контрактам для контрольно-надзорных органов.

    Хотите убедиться в их глубоких знаниях и компетенции? Приходите на вебинары центра, где обсуждаются самые разные аспекты грузоперевозок по ДОПОГ, регистрация на ближайшее мероприятие 20 октября уже открыта (https://opasnik.ru/events/434032/).


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