Тенденции складского рынка

За первый квартал 2022 года объем рынка складских площадей Московского региона вырос на 179,3 тыс. кв. м. Такими данными с SeaNews поделилась Консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. В эксплуатацию были введены:

распределительный центр Wildberries (Электросталь) площадью 108, тыс. кв. м,

складской комплекс DPD на территории индустриального парка «Южные врата» площадью 28 тыс. кв. м,

складской комплекс «Десятое королевство» на территории «PNK Парк Пушкино» площадью 11 тыс. кв. м,

склад «Новые технологии» (9,3 тыс. кв. м).

До конца года среди наиболее крупных объектов, заявленных к вводу:

складской комплекс для OZON в индустриальном парке «PNK парк Пушкино 2» (269,7 тыс. кв. м),

«PNK парк МКАД-М4» площадью 128,3 тыс. кв. м,

складской комплекс для «СберЛогистики» в «PNK парк Пушкино 2» площадью 107,8 тыс. кв. м.

Плановый показатель ввода по итогам 2022 года составлял 1,98 млн кв. м, однако, как отмечают аналитики Bright Rich | CORFAC Int., фактический показатель, вероятно, окажется меньше на 40% и более. Перенос ввода может быть связан в том числе с нарушением логистических цепочек и трудностей с поставками стройматериалов.

Объем вакансии, по данным на 15 марта 2022 года, составляет 103,8 тыс. кв. м.

Внутри МКАД готовых к въезду площадей практически нет: объем свободного предложения составляет всего 1,3 тыс. кв. м. 45% свободных площадей расположено в северном направлении за пределами МКАД (46,4 тыс. кв. м).

В случае ухода с рынка иностранных компаний уровень вакансии, естественно, вырастет. Тем не менее пока многие игроки заняли выжидательную позицию. Часть компаний может продолжить работу в России в качестве независимых от головного бренда организаций.

В Bright Rich | CORFAC Int. отмечают зарождающуюся тенденцию выхода на рынок азиатских компаний, которые ранее не имели собственных складов в России и продавали товар через маркетплейсы. Кроме того, в компании прогнозируют спрос со стороны российских производителей, которые заинтересованы в том, чтобы заменить товары из «санкционного списка» российскими аналогами, и которым потребуются для этого дополнительные производственные мощности.

Ставка аренды за неполный первый квартал 2022 года выросла в классе А на 7,4%, в классе В – на 3,9%. Текущая средневзвешенная ставка аренды triple net в А-классе составляет 6,3 тыс. руб./кв. м/год, в классе В – 5,6 тыс. руб./кв. м/год.

Ставка аренды растет по целому ряду причин. Это и дефицит площадей, и рост стоимости строительства, и высокая стоимость земли, и рост операционных расходов. При этом в ближайшее время резкого падения ставок аренды или резкого роста на фоне текущей ситуации аналитики не ожидают, однако к концу года, в случае дальнейшего роста инфляции/ИПЦ (индекс потребительских цен), ставка в классе А может вырасти до 7 000 руб./кв. м/год.

Партнер Bright Rich | CORFAC Int. Евгений Титаренко отмечает, что потенциальные арендаторы сейчас заинтересованы в заключении более коротких контрактов: например, на три года вместо семи лет, однако здесь необходимо понимать, что в случае более короткого договора собственник, страхуя свои риски, применяет более высокую ставку аренды.