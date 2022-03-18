Тенденции складского рынка

За первый квартал 2022 года объем рынка складских площадей Московского региона вырос на 179,3 тыс. кв. м. Такими данными с SeaNews поделилась Консалтинговая компания Bright Rich | CORFAC International. В эксплуатацию были введены:
- распределительный центр Wildberries (Электросталь) площадью 108, тыс. кв. м,
- складской комплекс DPD на территории индустриального парка «Южные врата» площадью 28 тыс. кв. м,
- складской комплекс «Десятое королевство» на территории «PNK Парк Пушкино» площадью 11 тыс. кв. м,
- склад «Новые технологии» (9,3 тыс. кв. м).
- До конца года среди наиболее крупных объектов, заявленных к вводу:
- складской комплекс для OZON в индустриальном парке «PNK парк Пушкино 2» (269,7 тыс. кв. м),
- «PNK парк МКАД-М4» площадью 128,3 тыс. кв. м,
- складской комплекс для «СберЛогистики» в «PNK парк Пушкино 2» площадью 107,8 тыс. кв. м.
Плановый показатель ввода по итогам 2022 года составлял 1,98 млн кв. м, однако, как отмечают аналитики Bright Rich | CORFAC Int., фактический показатель, вероятно, окажется меньше на 40% и более. Перенос ввода может быть связан в том числе с нарушением логистических цепочек и трудностей с поставками стройматериалов.
Объем вакансии, по данным на 15 марта 2022 года, составляет 103,8 тыс. кв. м.
Внутри МКАД готовых к въезду площадей практически нет: объем свободного предложения составляет всего 1,3 тыс. кв. м. 45% свободных площадей расположено в северном направлении за пределами МКАД (46,4 тыс. кв. м).
В случае ухода с рынка иностранных компаний уровень вакансии, естественно, вырастет. Тем не менее пока многие игроки заняли выжидательную позицию. Часть компаний может продолжить работу в России в качестве независимых от головного бренда организаций.
В Bright Rich | CORFAC Int. отмечают зарождающуюся тенденцию выхода на рынок азиатских компаний, которые ранее не имели собственных складов в России и продавали товар через маркетплейсы. Кроме того, в компании прогнозируют спрос со стороны российских производителей, которые заинтересованы в том, чтобы заменить товары из «санкционного списка» российскими аналогами, и которым потребуются для этого дополнительные производственные мощности.
Ставка аренды за неполный первый квартал 2022 года выросла в классе А на 7,4%, в классе В – на 3,9%. Текущая средневзвешенная ставка аренды triple net в А-классе составляет 6,3 тыс. руб./кв. м/год, в классе В – 5,6 тыс. руб./кв. м/год.
Ставка аренды растет по целому ряду причин. Это и дефицит площадей, и рост стоимости строительства, и высокая стоимость земли, и рост операционных расходов. При этом в ближайшее время резкого падения ставок аренды или резкого роста на фоне текущей ситуации аналитики не ожидают, однако к концу года, в случае дальнейшего роста инфляции/ИПЦ (индекс потребительских цен), ставка в классе А может вырасти до 7 000 руб./кв. м/год.
Партнер Bright Rich | CORFAC Int. Евгений Титаренко отмечает, что потенциальные арендаторы сейчас заинтересованы в заключении более коротких контрактов: например, на три года вместо семи лет, однако здесь необходимо понимать, что в случае более короткого договора собственник, страхуя свои риски, применяет более высокую ставку аренды.