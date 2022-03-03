Украина просит включить в санкционные списки российские порты и терминалы

В распоряжении SeaNews оказалось письмо от имени министра инфраструктуры Украины в Еврокомиссию, в котором содержится просьба внести в санкционные списки все российские порты и их акционеров.

Письмо адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Мы не располагаем информацией о статусе документа и о том, отправлено ли оно и, если отправлено, то когда.

В письме – список из более 100 компаний – не только портов терминалов, которые – и акционеров которых – авторы документа предлагают Еврокомиссии включить в санкционные списки.

Письмо

Фото: сайт Еврокомиссии