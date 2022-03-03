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Украина просит включить в санкционные списки российские порты и терминалы
03.03.2022

Украина просит включить в санкционные списки российские порты и терминалы

    • В распоряжении SeaNews оказалось письмо от имени министра инфраструктуры Украины в Еврокомиссию, в котором содержится просьба внести в санкционные списки все российские порты и их акционеров.

    Письмо адресовано президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    Мы не располагаем информацией о статусе документа и о том, отправлено ли оно и, если отправлено, то когда. 

    В письме – список из более 100 компаний – не только портов терминалов, которые – и акционеров которых – авторы документа предлагают Еврокомиссии включить в санкционные списки.

    Письмо

    Фото: сайт Еврокомиссии

     


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