Евросоюз запретит обслуживание судов, перевозящих российскую нефть выше ценового лимита

Европейский союз запретит оказывать брокерские и финансовые услуги, а также техообслуживание судов третьих стран, которые перевозят российскую нефть по цене, превышающей установленный потолок. Об этом сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.

«В случае если судно под флагом третьей страны перевозило сырую нефть или нефтепродукты из России, цена которых была выше установленной, ему будет запрещено оказывать техническое обслуживание, брокерские услуги, финансирование и финансовую помощь», — говорится в заявлении.

6 октября Евросоюз официально опубликовал новый, восьмой, пакет санкций против России. Помимо ограничений на морские перевозки сырой нефти по ценам выше предельной, принят ряд мер в отношении импорта некоторой продукции из РФ в страны ЕС. «ЕС продлевает запрет на импорт стальной продукции, которая либо производится в России, либо экспортируется из России. Дополнительные ограничения на импорт также налагаются на древесную массу и бумагу, сигареты, пластмассу и косметику, а также на элементы, используемые в ювелирной промышленности, такие как драгоценные камни и металлы», — говорится в пресс-релизе Совета Евросоюза.

Фото: Роснефть