Логистика в новых условиях — 6

Продолжаем серию публикаций о том, как меняется логистика в новых условиях. Своими наблюдениями, выводами и пожеланиями делится Юлия Янелис, директор по стратегическому развитию компании «Транссертико», специализирующейся на логистике и таможенном сопровождении импортно-экспортных операций, а также сертификации и маркировке продукции.

Какие изменения вы наблюдаете в цепочках поставок?

Первое, что следует отметить, это, конечно, усложнение этих самых цепочек. Также наблюдается существенное увеличение времени, затрачиваемого на доставку грузов. Это касается многих направлений, если не сказать большинства. Те же авиаперевозки из Китая, например, которые всегда были самым быстрым способом транспортировки, сейчас стали занимать ощутимо больше времени. Это связано с тем, что количество рейсов сократилось, в то время как ограничений по перевозкам стало больше. Так, например, некоторые авиалинии отказываются брать на рейсы брендовую продукцию. Преимущественно, конечно, это касается санкционных брендов. Помимо того, что рейсов мало, те, что остались, практически все летят с техническими остановками на дозаправку, либо же это стыковочные рейсы с перегрузом.

Поставки, само собой, тоже стали реже. Большой объем загрузки теперь ложится на авиа-отрасль, доставки из Гонконга, Китая, Макао.

Что касается железнодорожных и автомобильных перевозок – их количество возросло. Несмотря на необходимость осуществлять такие процедуры как перегрузка или перецепка, доставка небольшими машинами сейчас пользуется большим спросом, особенно среди компаний, нуждающихся в товарах из Европы, а таких много. Если говорить о железнодорожном транспорте из Китая, то он идет достаточно быстро, как, впрочем, и автомобильный. Морское плечо при доставках по этому направлению осталось без изменений. В числе ключевых трудностей, с которыми мы там сталкиваемся, по-прежнему нехватка оборудования, и, в частности, контейнеров. Эта проблема никуда не ушла. Помимо этого, не следует забывать и про ограничения, вызванные COVID-19, которые периодически появляются в том или ином регионе Поднебесной. И, как следствие, большой спрос на перевозки этими видами транспорта, и ограниченное количество свободных мест на загрузку. Именно поэтому размещать запрос на бронь места на судне или ж/д составе надо заблаговременно, минимум за две недели.

Иными словами, изменения в цепочках поставок происходят постоянно и повсеместно, а нам ничего не остается, кроме как подстраиваться и искать новые возможности для доставки.

Как изменились объемы и направления грузопотоков?

В настоящий момент мы наблюдаем определенный дефицит электроники на российском рынке, а также электронных компонентов, оборудования и запчастей для производственных предприятий. Объемы закупок такого рода продукции наращиваются и распределяются между доступными способами доставки. В основном, ориентиры сейчас сместились на Китай, поскольку Европа в настоящий момент останавливает отгрузки подобной продукции. В этой связи мы максимально оперативно ищем замену и, как правило, находим ее в Китае. Потому можно уверенно говорить о том, что объемы смещаются в сторону Азии – Китая и Гонконга. Япония и Тайвань тоже востребованы, однако оттуда отгрузки идут все же не так легко. В числе прочих направлений, набравших популярность в этом году, можно выделить Индию и Турцию – страны, из которых и через которые объемы поставок сейчас тоже активно наращиваются.

Появились ли какие-то новые грузы, маршруты, логистические схемы?

Да, безусловно. Новые, альтернативные, грузы появляются, как, впрочем, и новые логистические маршруты. Прежде всего, мы сейчас говорим о том, что практически в каждую дальнюю перевозку теперь добавляются третьи страны, в результате чего доставки становятся мультимодальными. Зачастую это происходит через торговые контракты. Одной из наиболее популярных схем стала закупка товара из, допустим, Японии или какой-либо европейской страны, Узбекистаном, после чего этот товар перепродается России. Товар при этом движется в режиме транзита, и таможенные пошлины оплачиваются в РФ. В подобных логистических схемах, помимо Узбекистана, часто используют Турцию и ОАЭ.

Какие грузы и направления «отвалились», чем их заменяют?

Отвалились, в первую очередь, санкционные грузы и страны, которые ввели санкции. Их заменяют альтернативными товарами из дружественных стран, либо же используют параллельный импорт или импорт через третьи страны.

Какие сейчас основные проблемы стоят перед логистическими операторами и как они их решают?

В числе основных проблем, на наш взгляд, по-прежнему остается недостаток оборудования для транспортировки груза и авиа бортов. Помимо этого, сказывается на рынке и нехватка разрешений, которые нужны самолетам для осуществления полетов. Это то, что касается логистических проблем. Есть еще проблемы таможенные, и мы как логистический оператор и таможенный представитель сталкиваемся еще и с ними. Так, например, мы наблюдаем некоторые недоработки в части упрощения законодательства, разрешающего параллельный импорт. Есть, конечно, определенные послабления, однако документооборот, который требуется для получения тех или иных разрешительных документов, по-прежнему не был существенным образом упрощен, что усложняет доставку груза, а иногда делает ее и вовсе невозможной. Как мы видим на практике, количество мер таможенного контроля, таких как досмотры, не уменьшилось, а, к сожалению, увеличилось, что тоже влияет на сроки поставки груза. Поскольку грузопоток является кровеносной системой нашей экономики, помощь от государства в этом вопросе сейчас как никогда нужна участникам ВЭД.

Фото предоставлено «Транссертико»

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