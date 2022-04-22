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США закрыли свои порты для российских судов
22.04.2022

США закрыли свои порты для российских судов

    • США вводят запрет на заход судов под российским флагом или каким-либо другим образом связанных с Россией, в американский порты, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена 21 апреля.

    «Это означает, что ни одному судну, которое ходит под флагом России или которое принадлежит или управляется российской компанией, не будет разрешено заходить в порты США или приближаться к нашим берегам. Нет», — цитирует издание заявление Байдена.

    «Опубликованный в четверг указ Байдена наделяет Министерство внутренней безопасности полномочиями издавать правила, регулирующие стоянку и движение судов, связанных с Россией», — поясняет издание. Документ также затрагивает суда, которые недавно сменили флаг.

    Однако этот указ не затрагивает перевозки в США всех российских грузов, какие именно – пока не уточняется. «Кроме того, администрация Байдена должна разобраться, окажет этот запрет серьезное влияние на цепочки поставок в США», — резюмирует Reuters.

    По данным источников Reuters, в 2021 году российские суда совершили 1,8 тыс. заходов в порты США, порядка 90% этого трафика приходился на импорт нефти, который недавно США запретили.


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