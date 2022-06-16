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«ТрансКонтейнер» повезет продукции Группы «Илим» в Турцию
16.06.2022

«ТрансКонтейнер» повезет продукции Группы «Илим» в Турцию

    • ПАО «ТрансКонтейнер» и транспортно-логистическая компания «Финтранс ГЛ» (дочерняя структура Группы «Илим») договорились о расширении сотрудничества и организации нового сервиса для перевозок продукции «Илима» из Архангельской области в Турцию. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Согласно договорённостям, стороны разработают логистические схемы экспорта целлюлозно-бумажной продукции из Коряжмы (Архангельская область), где расположен один из комбинатов «Илима», в Стамбул (Турция) через новороссийский терминал НУТЭП (входит в «ДелоПортс» Группы «Дело»). «ТрансКонтейнер» предоставит собственное оборудование на всём протяжении сквозного сервиса. Ежемесячно планируется экспортировать порядка 2 тыс. тонн продукции.

    «Мы работаем с «Финтранс ГЛ» более 15 лет, за это время реализовали комплексные транспортные решения для перевозки продукции с комбинатов в Братске и Усть-Илимске в Китай и Корею через порты и погранпереходы Восточного полигона. С учётом трансформации географии внешнеэкономической деятельности российских производителей мы формируем для наших клиентов новые логистические решения. База собственных активов, а также эффективное взаимодействие с коллегами из «ДелоПортс» гарантируют стабильность перевозок на всём протяжении мультимодальной цепочки экспорта целлюлозно-бумажной продукции отечественного производства», – отметил первый вице-президент «ТрансКонтейнера» Виктор Марков.

    Фото: «ТрансКонтейнер» 

     


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