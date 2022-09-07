Транзитную дорогу «Цемдолина-Портовая» в Новороссийске будут строить в форме концессии

На полях Восточного экономического форума между ГК «Дело», Газпромбанком и ГК Бамтоннельстрой-Мост (АО «БТС-МОСТ) подписано соглашение о намерениях реализовать проект по строительству транзитной автодороги «Поселок Цемдолина – улица Портовая» в Новороссийске с примыканием к участку автомобильной дороги М-4 «Дон».

По условиям соглашения партнёрство может быть реализовано в форме концессии, сообщили SeaNews в «Деле».

Подписи под документом поставили председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев, первый вице-президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер и председатель совета директоров АО «БТС-Мост» Руслан Байсаров.

По данным ГК «Дело», проект строительства автодороги протяжённостью около 13 км предварительно оценивается в 92,6 млрд рублей капитальных вложений. Он предполагает создание сквозного пути от въезда в город Новороссийск до морского порта Новороссийск в объезд центра города. Это позволит кратно нарастить объёмы перевозимых контейнерных и зерновых грузов в порт для их дальнейшего экспорта, а город избавить от большей части пробок и транзитных машин, проезжающих по спальным районам.

По словам генерального директора Управляющей компании «Дело» Дмитрия Панькова, строительство такой необходимой и городу, и порту трассы полностью коррелируется с решением руководства Российской Федерации об интенсификации морских торговых отношений с Турцией и другими дружественными странами.

«Безусловно, подобное расширение подходов к порту позволит серьёзно увеличить грузопоток, обеспечив при этом комфорт горожанам и значительно снизив нагрузку на экологию Новороссийска», — сказал он.

Первый заместитель генерального директора АО «БТС-Мост» Александр Козаренко отметил, что Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост уже комплексно развивает новороссийский железнодорожный транспортный узел для обеспечения стабильной работы промышленных предприятий Южного федерального округа.

Схема: портал novorosstartap