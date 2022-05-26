Первое в мире судно для разведения рыбы дедвейтом 100 тыс. тонн

20 мая в Циндао в восточно-китайской провинции Шаньдун сдали «умное» судно для разведения аквакультуры «Guoxin-1». Длина судна составляет 250 м, дедвейт – 100 тыс. тонн, водоизмещение – 130 тыс. тонн. В его трюме находится 15 «аквариумов», каждый из которых больше, чем два стандартных плавательных бассейна. Судно способно ежегодно производить 3,7 тыс. тонн рыбы, в том числе атлантического лосося.

«Guoxin-1» оснащен порядка 30 запатентованных технологий, но главная инновация заключается в безостановочном обмене морской воды в резервуарах трюма, вода таким образом постоянно очищается и рециркулирует для обеспечения оптимальных условий размножения рыбы.

При этом плотность размножения в «аквариумах» в 4-6 раз выше, чем при традиционном разведении рыбы в якорных садках, поэтому цикл аквакультуры на «Guoxin-1» на 25% короче, чем на обычных рыбных фермах.

Судно будет заниматься разведением рыбы в Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а первая партия желтого горбыля с «Guoxin-1» должна появиться на рынке к осени этого года.

Однотипные суда «Guoxin-2» и «Guoxin-3» находятся в стадии строительства и должны быть сданы к марту 2024 года, а строительство «Guoxin-4», которое будет оснащено еще более новыми технологиями, планируется начать в конце 2023 года.

Видео: CCTV Video News Agency

Фото: CGTN