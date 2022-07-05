Первый китайский «умный» завод по производству морского оборудования для добычи нефти и газа

26 июня был введен в эксплуатацию первый в Китае «умный» завод по производству морского оборудования для добычи газа и нефти, сообщает CCTV Video News Agency.

Общая площадь завода — около 575 тыс. кв. м. Его основные мощности состоят из трех «умных» производственных центров, семи вспомогательных цехов и восьми станций окончательной сборки.

Проектная годовая мощность завода — 84 тыс. тонн. Завод оборудован доками для различных судов, включая суда для добычи, хранения и отгрузки нефти (FPSO) и для перевозки СПГ.

Кроме того, на предприятии задействовано порядка 400 комплектов «умных» производственных машин, которые могут повысить общую эффективность на 20%.

По словам генерального директора Тяньцзиньского строительного филиала CNOOC, на заводе применяется большое количество технологий, таких как 5G, big data и искусственный интеллект.

Годовой объем производства «умного» завода оценивается в 4 млрд юаней (0,6 млрд долларов).

Видео: CCTV Video News Agency