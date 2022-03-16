Скопление судов в ключевых портах Китая

В Китая зафиксирована новая вспышка коронавируса, в связи с чем власти усилили карантинные меры. В крупнейших экономических центрах, том числе в Шэньчжэне, с 14 марта объявлен семидневный локдаун, при этом приняты меры для обеспечения работы портов.

По данным онлайн-сервиса Refinitiv, на которые ссылается Splash, в настоящее время захода в Шэньчжэнь ожидают 34 судна (в этом время в 2021 году – семь), в Циндао – 30 судов (в 2021 году – семь). В крупнейших портах Китая – Шанхае и Нинбо-Чжоушане – также наблюдается заметный рост количества судов, стоящих в ожидании на вход.

«Учитывая все обстоятельства, влияние ограничений по коронавирусу на данный момент не такое большое, как в прошлом году, – цитирует Spalsh CEO Vespucci Maritime Ларса Йенсена, который напомнил о частичном закрытии порта Шэньчжэнь из-за очередной вспышки коронавируса в мае 2021 года. – Будем надеяться, что ситуация не будет хуже, чем в прошлый раз, хотя нулевая терпимость к коронавирусу и омикрон – не самое удачное сочетание».