Первая в Китае самоподъёмная плавучая платформа введена в эксплуатацию

Первая в Китае самоподъёмная плавучая буровая платформа «Hai Yang Shi You 163» прибыла в залив Бэйбу и 8 апреля была введена в эксплуатацию, сообщает CGTN.

Длина платформы составляет более 80 м, площадь ее палубы равна примерно шести стандартным баскетбольным площадкам. На месте установка весом 7 тыс. тонн удерживается четырьмя выдвижными опорами длиной более 80 м.

Эти опоры диаметром 3,5 м могут подниматься на высоту Эйфелевой башни и позволяют поднимать и опускать нефтяную вышку при переходе с одного месторождения на другое.

Видео: CGTN