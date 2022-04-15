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Первая в Китае самоподъёмная плавучая платформа введена в эксплуатацию
15.04.2022

Первая в Китае самоподъёмная плавучая платформа введена в эксплуатацию


    • Первая в Китае самоподъёмная плавучая буровая платформа «Hai Yang Shi You 163» прибыла в залив Бэйбу и 8 апреля была введена в эксплуатацию, сообщает CGTN.

    Длина платформы составляет более 80 м, площадь ее палубы равна примерно шести стандартным баскетбольным площадкам. На месте установка весом 7 тыс. тонн удерживается четырьмя выдвижными опорами длиной более 80 м.

    Эти опоры диаметром 3,5 м могут подниматься на высоту Эйфелевой башни и позволяют поднимать и опускать нефтяную вышку при переходе с одного месторождения на другое.

    Видео: CGTN


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