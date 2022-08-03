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Первая очередь канала через Балтийскую косу близка к завершению
03.08.2022

Первая очередь канала через Балтийскую косу близка к завершению


    • Завершается первый этап строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским (Вислинским) заливом, сообщает GospodarkaMorska.pl.

    В настоящее время в основном проходят испытания и техническая приемка, предшествующие окончательной приемке. Многие объекты уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Это южный и северный мосты, шлюз, административное здание и часть фарватера в сторону Вислинского залива длиной около 2 км. Таким образом, выполнено почти 98% всех работ.

    На наземной части в основном остались отделочные работы, насаждения, озеленение, а также завершение испытаний и испытаний работы камер шлюза. Что касается защитных сооружений в Гданьском заливе, то там все еще ведутся работы, связанные со строительством западного и восточного мола. На западном волнорезе остались последние работы по устройству ливневой канализации, дренажного кабеля, дорожного покрытия. На восточном волнорезе осталось доделать только прибрежную часть. Строительство части подводных волнорезов уже завершено.

    Инвестором проекта является Морское управление в Гдыне, а генеральным подрядчиком выступает консорциум в составе NDI и Besix.

    Официальное открытие канала намечено на 17 сентября. Целевых параметров он должен достичь в следующем году, заявил заместитель министра инфраструктуры Марек Гробарчик.

    Новый судоходный канал имеет длину 1 км и глубину 5 м, сам шлюз имеет длину 200 м, ширину 25 м и глубину 6,5 м. Благодаря каналу в порт Эльблонг смогут заходить суда с осадкой до 4,5 м, длиной до 100 м и шириной до 20 м.

    Ну и, собственно, ради чего все и затевалось, новый канал позволит судам заходить в порт Эльблонг минуя территориальные воды России. В настоящее время попасть из Балтийского моря в Калининградский залив можно только через территориальные воды РФ.

    Видео: GospodarkaMorska.pl


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