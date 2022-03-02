Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
ТОП-10 речных грузовых портов Китая. Итоги 2021 года
02.03.2022

ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2022
    Новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Москву
    12 января из хошуна Урад-Хоуци (прим. SeaNews: хошун – административно-территориальная единица в автономном районе […]
    Железная дорогаКитайКонтейнерный поездМосква
    0
    10.01.2022
    Конвенции на порты по углю
    И по нефтепродуктам
    ОграниченияПортыРЖД
    0
    14.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    24.02.2022
    Транзитные контейнерные поезда на КЖД ускорят
    На Калининградской железной дороге в формате видеоконференции состоялось совещание с партнерами по контейнерным перевозкам […]
    ЕвропаКалининградКитайконтейнерный транзит
    0
    10.02.2022
    Грузооборот российского транспорта, 2021 год: выросли перевозки жд, авиа- и трубопроводным транспортом
    Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам 2021 года составил более 8 млрд тонн […]
    2021ГрузооборотРоссияТранспортный сектор
    0
    28.02.2022
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    В январе 2022 года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна увеличился относительно показателя января 2021 года на 17,1% и составил 20,5 млн тонн.
    Только для подписчиков
    2022Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    02.03.2022 P&O Maritime Logistics выходит на контейнерный рынок
    01.03.2022 Maersk временно приостанавливает прием букингов на/из России
    01.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в январе 2022 года вырос на 47,3%
    01.03.2022 Новый MD в Sealand
    01.03.2022 «ТрансКонтейнер» подписал соглашение с китайскими экспедиторами
    01.03.2022 Новый мультимодальный транзитный сервис Китай – Европа
    Госрегулирование Показать всё
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    04.02.2022 Госорганы обязали отказаться от бумажного документооборота в портах
  • Войти