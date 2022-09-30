Индекс соответствия линейному расписанию вырос

По данным Sea-Intelligence, в августе этого года индекс соответствия линейному расписанию значительно – на 5,8 процентного пункта – повысился по сравнению с показателем июля 2022 года и составил 46,2%. В сравнении с прошлогодним показателем рост составил 12,7 проц. пункта.

Также среднее время опоздания в сравнении с предыдущем месяцем снизилось – на 0,6 суток до 5,86 суток (прим. SeaNews: среднее время задержки рассчитывается только по опоздавшим судам, без учета тех, что пришли вовремя).

Самой надежной из 14 крупнейших линий с точки зрения соблюдения расписания в августе этого года был Maersk – у него соответствие расписанию составляло 53%. У CMA CGM соответствие расписанию соответствовало 46%. За CMA CGM идет Hamburg Süd, у которой индекс соответствия расписанию был 45,4%.

У 8 линий индекс соответствия расписанию был между 30% и 40%, у остальных 6 – между 20% и 30%. Самый низкий показатель соответствия расписанию был у Yang Ming – 29,8%.

В целом по сравнению с показателем прошлого года 12 линий из 14 крупнейших показали улучшение. При этом двузначное улучшение было отмечено у 11 линий.