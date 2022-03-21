Линии продолжают отменять рейсы

Масштаб отмены рейсов растет. MSC сообщил об отмене рейсов на трейде Азия – Европа на сервисах Shogun и Griffin, на которых линия работает совместно с Maersk в рамках альянса 2M.

На 14 неделе отменен рейс FH212W на сервисе Shogun (судно должно было встать под погрузку в Нинбо 22 марта), на 15 неделе – QG214W на сервисе Griffin (3 апреля, Шанхай), на 16 неделе – QG215W на сервисе Griffin (10 апреля, Шанхай), на 17 неделе – FH215W на сервисе Shogun (12 апреля, Нинбо).

Все отправки из Нинбо, Шанхая, Янтьяна и Танджунг-Пелепаса будут отгружены другими сервисами, уточняют в MSC, прием букингов продолжается в обычном режиме.

Изменяется также расписание на трейде Азия – Северная Америка на совместных с Maersk сервисах, которые у MSC работают под названиями America, Lone Star, Elephant и Pelican. Меняется нумерация рейсов, часть рейсов сдвигается. Изменения затронули:

рейс 214W, который выполняет контейнеровоз «Maersk Stadelhorn» – он должен был прибыть под погрузку в Гонконг 4 апреля, новый номер рейса 215E, прибытие в Гонконг 10 апреля,

рейс 216E, выполняет «Northern Monument», должен был прибыть в Шанхай 18 апреля, новый номер рейса 217E, новая дата прибытия 24 апреля,

рейс 214E, выполняет «MSC Ludovica», должен был прибыть в Сямэнь 9 апреля, новый номер рейса 215E, новая дата прибытия 15 апреля,

рейс 217W, выполняет «Maersk Kowloon», должен был прибыть в Лаем-Чабанг 25 апреля, новый номер рейса 218W, новая дата прибытия 30 апреля.

Напомним, из-за очередной вспышки коронавируса в Китае и введенных вследствие ее ограничений в портах образовались.

Фото: Shipspotting, автор Ulf Kornfeld