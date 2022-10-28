Количество заходов российских судов в европейские порты сократилось

После 24 февраля этого года количество заходов судов, зарегистрированных в Российском морском регистре судоходства, в европейские порты сократилось, но каждый квартал по-прежнему совершается более 1 тыс. рейсов в ЕС, пишет Lloyd’s List.

С апреля 2023 года судам, зарегистрированным в российском классификационном обществе, будет запрещено заходить в порты Европы. В настоящее время число заходов снизилось, однако на европейские порты по-прежнему приходится порядка 9% операций российского флота.

Эти 9% операций российские судовладельцы после вступления в силу запрета Евросоюза потеряют, прогнозируют в Lloyd’s List.

Меры, которые вступают в действие после 8 апреля 2023 года, были введены в рамках восьмого пакета санкций ЕС.

По данным Lloyd’s List Intelligence (служба по отслеживанию перемещения судов), по итогам 2021 года на порты ЕС приходилось 15% заходов судов, зарегистрированных в России.

В период с июля по сентябрь было зарегистрировано в общей сложности 1253 захода, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Многие европейские компании отказываются от сотрудничества с Россией в целях соблюдения режима санкций – с 16 апреля судам под российским флагом запрещено заходить в порты ЕС.

В целом в третьем квартале этого года на долю прибывших в ЕС судов пришлось около 9% активности флота под флагом России.

Греция – единственный член Евросоюза, сообщивший о значительном увеличении заходов судов, зарегистрированных в России. Рост происходит за счет танкеров и судов ро-ро.

Кроме этого, с февраля греческие судовладельцы увеличили долю участия в российской торговле нефтью. В августе на танкеры, принадлежащие греческим компаниям, приходилось 50% отгрузок нефти из портов Усть-Луга, Новороссийск и Приморск.

Россия в свою очередь нарастила торговлю нефть с «дружественными» странами, соответственно, выросло число заходов российских судов в такие страны как Турция, Казахстан, Китай и Египет.

Более мелкие торговые партнеры, включая Грузию, Таиланд, Саудовскую Аравию, Анголу и Бразилию, также наблюдают рост числа заходов российских судов.

Пот этом после введения ЕС новых мер, направленных против Российского морского регистра судоходства, массового оттока из классификационного общества не наблюдается, отмечает агентство.

По данным Lloyd’s List, по состоянию на 31 декабря 2021 года в российском классификационном обществе было зарегистрировано 3 811 судов грузоподъемностью около 20,7 млн тонн. На 26 октября эти цифры составляли 3 733 и 20,1 млн судов соответственно.