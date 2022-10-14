Российский экспорт алюминия и изделий из него в страны ЕС, январь-июль 2022

По данным Евростата, в январе-июне 2022 года экспорт алюминия и изделий из него из России в страны Евросоюза составил 538,7 тыс. тонн, что на 3,2 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия отправила в ЕС 557,0 тыс. тонн. В денежном выражении российский экспорт алюминия и изделий из него в страны ЕС за отчетный период составил 1,61 млрд евро. Относительно января-июля 2021 года, когда из РФ в ЕС было отгружено алюминия и изделий из него на сумму 1,11 млрд евро, рост составил 45%.

В январе этого года Россия отгрузила в адрес стран Евросоюза 67,4 тыс. тонн алюминия и изделий из него, на 11,7% меньше, чем в январе прошлого года, когда ЕС получил 76,4 тыс. тонн. В феврале поставки составили 82,5 тыс. тонн. Рост относительно февраля 2021 года, когда было в адрес ЕС было отгружено 69,8 тыс. тонн, составил 18,2%. В марте этого года объем алюминия и изделий из него, отправленных из РФ в ЕС, вырос относительно показателя аналогичного месяца 2021 года на 14,5% до 101,7 тыс. тонн. В марте 2021 года Россия экспортировала 88,8 тыс. тонн. В апреле российский экспорт этого металла и изделий из него в ЕС составил 79,3 тыс. тонн, на 1,1 % больше, чем в апреле 2021 года, когда в Евросоюз было ввезено 78,4 тыс. тонн. В мае поставки алюминия и изделий из него были на 30,1% ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года – 71,6 тыс. тонн в 2022 против 102,5 тыс. тонн в 2021. В июне РФ экспортировала 83,9 тыс. тонн необработанного никеля, на 13,8% больше, чем в июне 2021 года (тогда было отгружено 73,7 тыс. тонн). В июле Россия отправила в ЕС 52,7 тыс. тонн алюминия и изделий из него. Это на 22,3% меньше, чем в июле прошлого года, когда в ЕС было завезено 67,8 тыс. российского алюминия и изделий из него.

В январе-июле этого года основными потребителями российского алюминия и изделий из него были Нидерланды, Греция, Польша и Италия.

Так, Нидерланды в январе-июле этого года закупили у России 86,7 тыс. тонн алюминия и изделий из него, на 214,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было отгружено 40,4 тыс. тонн. Самая большая поставки была в марте, когда Россия экспортировала в эту страну 23,7 тыс. тонн – в 8 раз больше, чем в марте 2021 года, тогда Нидерланды получили всего 2,9 тыс. тонн алюминия и изделий из него. Самый незначительный объем Нидерланды получили из России в июле – 4,7 тыс. тонн. Относительно июля 2021 года, когда Россия отправила в эту страну 1,4 тыс. тонн, поставки выросли более чем в три раза. В январе-июле этого года Нидерланды за поставки алюминия и изделий из него заплатили РФ 223,2 млн евро, тогда как за аналогичный период 2021 года – 78,2 млн евро (+285,4%).

Греция за январь-июль этого года ввезла из России 75 тыс. алюминия и изделий из него. За аналогичный период 2021 года российский экспорт из РФ в Грецию этого металла и изделий из него составил 68,1 тыс. тонн (+10,1%). Самый большой объем был ввезен в июне – 17,8 тыс. тонн, тогда как в июне прошлого года 4,8 тыс. тонн (+370%). В денежном выражении российский экспорт алюминия и изделий из него в Грецию составил 246,2 млн евро. Это на 68,1% больше той суммы, которую Россия получила от Греции за аналогичный период 2021 года (146,4 млн евро).

В Польшу Россия экспортировала за отчетный период 71,2 тыс. тонн алюминия и изделий из него. Это на 24% меньше показателя за аналогичный период 2021 года. Тогда в Польшу было завезено 94,3 тыс. тонн. В денежное выражении в январе-июле этого года российский экспорт алюминия и изделий из него в эту страну составил 217,9 млн евро. В прошлом году за этот же период Польша заплатила199,2 млн евро (+9,3%). Больше всего алюминия и изделий из него в Польшу из России было завезено в марте – 15 тыс. тонн. Это на 17% больше объема, поставленного в марте 2021 года, когда РФ экспортировала 12,8 тыс. тонн. В июне Польша получила самый меньший за отчетный период объем этого металла и изделий из него – 6 тыс. тонн, на 233% меньше, чем в июне 2021 года (14 тыс. тонн).

Поставки алюминия и изделий из него из РФ в Италию составили в январе-июле этого года 63,8 тыс. тонн, на 22% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда было отгружено 81,8 тыс. тонн. За поставленный в январе-июле объем Италия заплатила 204,4 млн евро, тогда как в январе-июле 2022 года – 152,6 млн евро (+335). Поставки в январе составили 1,9 тыс. тыс. тонн (+67,4% к показателю января 2021 года), в феврале – 10,4 тыс. тонн (-5%), в марте – 12,8 тыс. тонн (-5,7%). В апреле экспорт алюминия и изделий из него в Италию составил 12,4 тыс. тонн (+24% относительно апреля 2021 года). В мае поставки упали на 56% в отношении мая 2021 года: 7,8 тыс. тонн против 17,7 тыс. соответственно. В июне и июле объемы были практически на том же уровне, что и в прошлом году. Так, в июне этого года из РФ в Италию было завезено 11,4 тыс. тонн, в июне 2021 года – 11,7 тыс. тонн. Июльские поставки этого металла и изделий из него оставили 7,1 тыс. тонн, это на 9% больше прошлогоднего показателя, когда из РФ в Италию было отгружено 6,5 тыс. тонн.