Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Shell отказывается от российских нефти и газа
09.03.2022

Shell отказывается от российских нефти и газа


    • Британско-голландская Shell объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов, в том числе от сырой нефти, нефтепродуктов, газа и СПГ.

    «В качестве первого шага компания незамедлительно прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти, а также закроет свои автозаправочные станции, производство в России авиационного топлива и смазочных материалов», – говорится в опубликованном 8 марта заявлении Shell.

    В компании отмечают, что «поэтапный отказ от российских нефти, трубопроводного газа и СПГ – это сложная задача. Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени».

    «В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы меняем цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить объемы, поступающие из России. Мы постараемся сделать это как можно оперативнее, однако физическое местоположение и наличие альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к сокращению объемов производства на некоторых из наших НПЗ», – предупреждают в компании.

    Фото: Shell


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.03.2022
    Цена санкций
    Заторы на терминалах в Европе, рост стоимости перевозок и срыв цепочек поставок
    MaerskзаторКонтейнерная линияСанкции
    0
    04.03.2022
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся в России, на порты Латвии
    Казахстан переориентирует грузы, находящиеся на территории России, на латвийские порты Рига, Венстпилс и Лиепая, […]
    КазахстанЛатвияПереориентация грузовПорты
    0
    17.01.2022
    Товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году
    В 2021 году объем торговли между Китаем и Россией вырос на 35,8% по сравнению […]
    2021КитайРоссияТоварооборот
    0
    03.03.2022
    Кризис в логистике: ситуация на Дальнем Востоке и перспективы преодоления
    Преодоление кризиса зависит от того, как скоро будут найдены альтернативные пути поставок грузов, новые поставщики и грузоперевозчики.
    альтернативаДальний Востокконтейнерные линииСанкции
    0
    17.02.2022
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС, 2021 год
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза по итогам 2021 года составил 247,8 млрд […]
    2021Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    01.03.2022
    Порт Роттердам о влиянии санкций
    Администрация порта Роттердам опубликовала предварительные соображения о том, как антироссийские санкции могут сказаться на […]
    РоттердамСанкции
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.03.2022 Линии отменяют рейсы
    09.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2022
    05.03.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в январе 2022 года снизился на 23,3%
    05.03.2022 Железнодорожные контейнеры, 2 месяца 2022: рост почти по всем грузам
    05.03.2022 CMA CGM не принимает букинги на Беларусь
    05.03.2022 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Госрегулирование Показать всё
    10.03.2022 Отсрочка по обязательствам по субсидиям для компаний под санкциями
    05.03.2022 Утверждены требования к информационным системам электронных перевозочных документов
    04.03.2022 Конгресс США начал расследование в отношении линий
    03.03.2022 Меры экономической поддержки морского предпринимательства
    01.03.2022 О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти