Shell отказывается от российских нефти и газа

Британско-голландская Shell объявила о намерении поэтапно отказаться от российских углеводородов, в том числе от сырой нефти, нефтепродуктов, газа и СПГ.

«В качестве первого шага компания незамедлительно прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти, а также закроет свои автозаправочные станции, производство в России авиационного топлива и смазочных материалов», – говорится в опубликованном 8 марта заявлении Shell.

В компании отмечают, что «поэтапный отказ от российских нефти, трубопроводного газа и СПГ – это сложная задача. Изменение этой части энергосистемы потребует согласованных действий правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие источники энергии займет гораздо больше времени».

«В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы меняем цепочку поставок сырой нефти, чтобы исключить объемы, поступающие из России. Мы постараемся сделать это как можно оперативнее, однако физическое местоположение и наличие альтернатив означают, что этот процесс может занять недели и приведет к сокращению объемов производства на некоторых из наших НПЗ», – предупреждают в компании.

Фото: Shell