Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый за два года танкер с эмиратской нефтью направился в Европу
25.05.2022

Первый за два года танкер с эмиратской нефтью направился в Европу


    • На фоне отказа Европы от российской нефти танкер «Moscow Spirit», зафрахтованный французской нефтегазовой компанией TotalEnergies, с 1 млн. баррелей нефти из ОАЭ направляется в порт Роттердам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов и отчетов судовых агентов.

    Кроме того, по информации издания, другой крупнотоннажный танкер, также зафрахтованный TotalEnergies, доставит партию нефти из ОАЭ в Египет. Там ее перекачают в нефтепровод, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Как предполагает Bloomberg, эта партия нефти также попадет в Европу.

    В последний раз нефть из ОАЭ была поставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обрушения рынка нефти, отмечает издание.

    Фото: FleetMon


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    29.04.2022
    Южная Корея поделится газом с Европой
    Правительство Южной Кореи планирует направить часть своих поставок сжиженного природного газа в Европу, чтобы […]
    ЕвропаКризисСПГЮжная Корея
    0
    25.05.2022
    СПГ снова меняет курс
    На фоне приближения пикового спроса основной объем поставок СПГ может вновь поменять направление и […]
    Азия ЕвропаПрогнозСПГ
    0
    22.04.2022
    Дефицит паллет в Европе
    За несколько месяцев цена одной новой паллеты выросла с 7 до 29 евро
    дефицитЕвропапалетыСанкции
    0
    10.01.2022
    Контейнерные поезда Китай – Европа в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов контейнерных поездов Китай – Европа выросло на 22% […]
    2021ЕвропаЖелезная дорогаКитай
    0
    10.03.2022
    Кто зарабатывает на энергетическом кризисе в Европе
    Американские экспортеры СПГ стали главными бенефициарами энергетического кризиса в Европе, сообщает Reuters. Уже третий […]
    ЕвропаСПГСШАэкспорт газа
    0
    17.02.2022
    Новый сервис Азия – Европа между двумя портами
    Hapag-Lloyd запускает новый сервис – China Germany Express (CGX) – между двумя портами, Дачан-Беем […]
    Hapag-LloydЕвропаКитайконтейнерный сервис
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    25.05.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в апреле 2022 года
    25.05.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 25 апреля 2022 года
    24.05.2022 Российский контейнеропоток через Гамбург упал в марте на 81%
    24.05.2022 Мультимодальный сервис по перевозке автокомплектующих из Турции в Казахстан
    23.05.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-апреле 2022 года
    23.05.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 20, 2022
    Госрегулирование Показать всё
    25.05.2022 Индия ограничивает экспорт сахара
    25.05.2022 Путин поручил ускорить строительство и модернизацию пограничных пунктов пропуска
    25.05.2022 Восточное направление максимально востребовано
    24.05.2022 Заседание комиссии Госсовета по транспорту
    20.05.2022 3 млрд рублей на поддержку авиагрузоперевозок
    18.05.2022 Квотирование на вывоз минеральных удобрений продлят
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти