Первый за два года танкер с эмиратской нефтью направился в Европу

На фоне отказа Европы от российской нефти танкер «Moscow Spirit», зафрахтованный французской нефтегазовой компанией TotalEnergies, с 1 млн. баррелей нефти из ОАЭ направляется в порт Роттердам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания судов и отчетов судовых агентов.

Кроме того, по информации издания, другой крупнотоннажный танкер, также зафрахтованный TotalEnergies, доставит партию нефти из ОАЭ в Египет. Там ее перекачают в нефтепровод, соединяющий терминал Айн-Сохна, расположенный на берегу Красного моря, со средиземноморским портом Сиди-Керир. Как предполагает Bloomberg, эта партия нефти также попадет в Европу.

В последний раз нефть из ОАЭ была поставлена в Европу два года назад — в мае 2020 года, во время распространения коронавируса и обрушения рынка нефти, отмечает издание.

Фото: FleetMon