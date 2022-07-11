Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рейн обмелел
11.07.2022

Рейн обмелел


    • Уровень воды на Рейне, главной артерии Западной Европы, снижается. По информации Bloomberg, на отдельных участках реки, в том числе у Дуйсбурга, уровень воды упал до самого низкого уровня за последние 15 лет.

    В результате страдают речные перевозки – так, баржи, доставляющие дизтопливо из Роттердама в Германию, при грузовместимости 2,5 тыс. тонн вынуждены грузить лишь 1,6 тыс. тонн, сообщает издание со ссылкой на отчет судовых брокеров Riverlake.

    Аналогичная ситуация с углем для немецких тепловых электростанций.

    Если жаркая погода с отсутствием дождей сохранится, сроки формирования запасов энергоносителей в преддверии холодного сезона могут быть сорваны.

    В первую очередь, отмечают в Bloomberg, это может ударить по Германии, которая планирует в этом году увеличить импорт энергетических углей на 10 млн тонн против обычного, направив его на выработку электроэнергии, а газ использовать для нужд промышленности и отопления.

    На фоне растущих цен на электричество Германия рассматривает возможность возобновить работу ряда законсервированных ранее тепловых электростанций, работавших на угле. Но, помимо снижения осадки, проблему представляет дефицит речных судов – по причине планировавшегося отказа от угля часть их в последние годы была продана. Кроме того, часть флота, пишет мсо ссылкой на аналитиков S&P Global Platts, переориентирована на вывоз украинского зерна.

    В 2020 году по Рейну было перевезено порядка 17 млн тонн угля и 28 млн тонн нефтепродуктов, по обеим позициям было отмечено снижение в сравнении с объемами перевозок 2019 года.

    Фото: Arnold Prohen, Shipspotting


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2022
    Контейнерные поезда Китай – Европа в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов контейнерных поездов Китай – Европа выросло на 22% […]
    2021ЕвропаЖелезная дорогаКитай
    0
    22.04.2022
    Дефицит паллет в Европе
    За несколько месяцев цена одной новой паллеты выросла с 7 до 29 евро
    дефицитЕвропапалетыСанкции
    0
    28.06.2022
    10 тысяч поездов между Чунцином и Европой
    23 июня с железнодорожной станции в Чунцине на юго-западе Китая в немецкий Дуйсбург отправился […]
    ГерманияЕвропаЖелезная дорогаКитай
    0
    08.06.2022
    1135 контейнерных поездов по маршруту Китай – Европа
    По железным дорогам региона дельты реки Янцзы
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0
    04.02.2022
    Первые рефконтейнеры с японскими грузами по Транссибу в Европу
    ОАО «РЖД», Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии и FESCO отправили по Транссибирской […]
    FESCO ЕвропаКонтейнерный поездЯпония
    0
    24.01.2022
    Грузовые поезда Китай – Европа из провинции Цзянсу в 2021 году
    По итогам 2021 года количество рейсов грузовых поездов Китай – Европа из восточно-китайской провинции Цзянсу выросло на 29%.
    ЕвропаКитайконтейнерные поезда
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.07.2022 Новый контейнерный поезд из Владивостока в Самару
    11.07.2022 DCT Gdansk выбрал подрядчика строительства третьего терминала
    11.07.2022 Рост выручки при падении объемов
    08.07.2022 Более 3 тыс. поездов через погранпереход Алашанькоу
    08.07.2022 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2022
    07.07.2022 Первый публичный контейнерный поезд FESCO из Шанхая в Москву
    Госрегулирование Показать всё
    12.07.2022 Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов
    11.07.2022 Штаб по транспортно-логистическим коридорам обсудил пункты пропуска
    05.07.2022 Дальневосточные пункты пропуска необходимо приводить в порядок
    04.07.2022 О дополнительных решениях по экспортным пошлинам на продукцию АПК
    04.07.2022 Временно ограничен вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы
    01.07.2022 В.Путин подписал указ о передаче имущества «Сахалин Энерджи» в собственность государству
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти