Рейн обмелел

Уровень воды на Рейне, главной артерии Западной Европы, снижается. По информации Bloomberg, на отдельных участках реки, в том числе у Дуйсбурга, уровень воды упал до самого низкого уровня за последние 15 лет.

В результате страдают речные перевозки – так, баржи, доставляющие дизтопливо из Роттердама в Германию, при грузовместимости 2,5 тыс. тонн вынуждены грузить лишь 1,6 тыс. тонн, сообщает издание со ссылкой на отчет судовых брокеров Riverlake.

Аналогичная ситуация с углем для немецких тепловых электростанций.

Если жаркая погода с отсутствием дождей сохранится, сроки формирования запасов энергоносителей в преддверии холодного сезона могут быть сорваны.

В первую очередь, отмечают в Bloomberg, это может ударить по Германии, которая планирует в этом году увеличить импорт энергетических углей на 10 млн тонн против обычного, направив его на выработку электроэнергии, а газ использовать для нужд промышленности и отопления.

На фоне растущих цен на электричество Германия рассматривает возможность возобновить работу ряда законсервированных ранее тепловых электростанций, работавших на угле. Но, помимо снижения осадки, проблему представляет дефицит речных судов – по причине планировавшегося отказа от угля часть их в последние годы была продана. Кроме того, часть флота, пишет мсо ссылкой на аналитиков S&P Global Platts, переориентирована на вывоз украинского зерна.

В 2020 году по Рейну было перевезено порядка 17 млн тонн угля и 28 млн тонн нефтепродуктов, по обеим позициям было отмечено снижение в сравнении с объемами перевозок 2019 года.

Фото: Arnold Prohen, Shipspotting