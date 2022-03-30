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Великобритания предоставила «Совкомфлоту» лицензию на деятельность
30.03.2022

Великобритания предоставила «Совкомфлоту» лицензию на деятельность


    • Власти Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 15 мая, позволяющую проводить операции с попавшей под санкции российской судоходной компанией «Совкомфлот», сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 29 марта сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

    «Лицензия вступает в силу с 29 марта 2022 года и истекает 15 мая 2022 года. Министерство финансов может изменить [условия], отозвать или приостановить лицензию в любое время», – цитирует сообщение агентство.

    Санкции в отношении «Совкомфлота» были введены 24 марта, уточняет ТАСС.

    Фото: сайт «Совкомфлота»


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