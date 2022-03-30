Великобритания предоставила «Совкомфлоту» лицензию на деятельность

Власти Великобритании предоставил генеральную лицензию сроком до 15 мая, позволяющую проводить операции с попавшей под санкции российской судоходной компанией «Совкомфлот», сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 29 марта сообщение Управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

«Лицензия вступает в силу с 29 марта 2022 года и истекает 15 мая 2022 года. Министерство финансов может изменить [условия], отозвать или приостановить лицензию в любое время», – цитирует сообщение агентство.

Санкции в отношении «Совкомфлота» были введены 24 марта, уточняет ТАСС.

Фото: сайт «Совкомфлота»