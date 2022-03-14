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Совкомфлот
14.03.2022

Совкомфлот сократил прибыль за 2021 год


    • «Совкомфлот» опубликовал финансовые показатели за 2021 год по Международным стандартам финансовой отчетности.

    По итогам 2021 года выручка по группе снизилась на 6,8% и составила 1,54 млрд долларов, выручка в тайм-чартерном эквиваленте сократилась на 18,9% до 1,1 млрд долларов, показатель EBITDA – на 25,7% до 678,5 млн долларов, сообщили SeaNews в группе.

    Эксплуатационные расходы уменьшились на 7,7% до 338,8 млн долларов. Прибыль от эксплуатации судов составила 756,9 млн долларов, что на 23,1% меньше, чем годом ранее.

    Прибыль за 2021 год снизилась на 86,6% до 35,8 млн долларов, скорректированная прибыль – на 79,3% до 61,1 млн долларов. Как объясняют в группе, высокие показатели, достигнутые в индустриальном бизнес-сегменте, позволили компании нивелировать рыночную волатильность в сегменте конвенциональных танкерных перевозок.

    Объем законтрактованной будущей выручки вырос на 0,4 млрд долларов, составив суммарно 24 млрд долларов по состоянию на 31 декабря 2021 года.

    Портфель долгосрочных индустриальных контрактов, включающий бизнес-сегменты транспортировки СПГ и СНГ, а также сегмент обслуживания проектов нефтегазодобычи на континентальном шельфе, показал уверенный рост, за счет пополнения флота новыми судами, законтрактованными на долгосрочной основе с международными фрахтователями. Выручка индустриального бизнес-сегмента выросла на 63 %.

    На фрахтовом рынке конвенционального танкерного тоннажа проявились признаки восстановления конъюнктуры в период сезонного подъема фрахтовых ставок в октябре 2021 года, что обусловило рост выручки на 15,4% в сегментах транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов в 4 квартале 2021 года по сравнению с 3 кварталом 2021 года.

    Фото: Совкомфлот


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