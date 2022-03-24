О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты

Россия готовит ответные меры в отношении морских судов недружественных стран, сообщается на сайте правительства РФ. Согласно утверждённому правительством порядку, решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства в отечественные морские порты будет утверждаться отдельным распоряжением кабмина. Соответствующее постановление от 21 марта 2022 года №418 опубликовано на сайте правительства.

Основой для такого решения будет служить информация Министерства иностранных дел о введении санкций против российских судов.

Запрет на заход в российские порты может быть снят после отмены дискриминационных решений недружественного государства, которое ранее запретило заход в свои порты судам под российским флагом.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№ 418 от 21.03.2022

Фото: сайт Росморречфлота