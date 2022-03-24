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О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты
24.03.2022

О допуске судов из «недружественных государств» в российские морские порты

    • Россия готовит ответные меры в отношении морских судов недружественных стран, сообщается на сайте правительства РФ. Согласно утверждённому правительством порядку, решение о допуске или недопуске судов конкретного недружественного государства в отечественные морские порты будет утверждаться отдельным распоряжением кабмина. Соответствующее постановление от 21 марта 2022 года №418 опубликовано на сайте правительства.

    Основой для такого решения будет служить информация Министерства иностранных дел о введении санкций против российских судов.

    Запрет на заход в российские порты может быть снят после отмены дискриминационных решений недружественного государства, которое ранее запретило заход в свои порты судам под российским флагом. 

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 418 от 21.03.2022

    Фото: сайт Росморречфлота


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