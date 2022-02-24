Импорт и экспорт ТНП, 2021 год: ввоз и вывоз тканей в натуральном выражении сократился

По итогам 2021 года в Россию ввезли 56,1 млн пар кожаной обуви – на 15,7% больше, чем в 2020 году. По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви составил 1,6 млрд долларов – на 20% больше, чем по итогам 2020 года.

Импорт одежды также вырос — ее ввезли на сумму свыше 7,9 млрд долларов, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Хлопчатобумажных тканей в натуральном выражении за 2021 год было импортировано 360,6 млн квадратных метров — на 45,5% меньше, чем в январе-декабре 2020 года. При этом в стоимостном выражении импорт х/б тканей увеличился на 28,7%, составив 220,8 млн долларов.

Объем российского экспорта х/б тканей снизился по сравнению с уровнем 2020 года на 32,9% — до 102,9 млн квадратных метров. В то же время в стоимостном выражении экспорт российских тканей увеличился на 6,8% и составили 55 млн долларов.

По итогам декабря 2021 года импорт кожаной обуви в физическом выражении составил 4 млн пар – на 33,3% больше, чем было ввезено в декабре 2020 года. По сравнению с ноябрем 2021 года импорт кожаной обуви также вырос – на 53,8%.

По данным ФТС РФ, в денежном выражении импорт кожаной обуви в декабре 2021 года составил 113,9 млн долларов – на 10,6% больше, чем в декабре 2020 года и на 35,4% больше, чем в ноябре 2021 года.

Таможенная стоимость импорта одежды составила по итогам декабря 657,9 млн долларов (плюс 19,2% к уровню декабря 2020 и плюс 17,1% к уровню ноября 2021).

Импорт хлопчатобумажных тканей в физическом выражении в декабре снизился по сравнению с уровнем декабря 2020 года на 0,3% (плюс 26,1% к уровню ноября 2021), составив 33,5 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей составил 23,4 млн долларов, что на 25,1% больше уровня декабря 2020 года. По сравнению с предыдущим месяцем таможенная стоимость поставляемых в Россию тканей увеличилась на 18,2%.

Объем российского экспорта х/б тканей в декабре 2021 года по сравнению с показателем аналогичного месяца 2020 года существенно сократился – на 65% и составил 28,3 млн квадратных метров (минус 22,5% к уровню ноября 2021). В то же время в стоимостном выражении экспорт российских тканей относительно показателя декабря 2020 года увеличился на 10,2% до 5,4 млн долларов (минус 6,9% к уровню ноября 2021).