О новых игроках фрахтового рынка, конкуренции и ожиданиях российских перевозчиков

Крупные контейнерные линии приостановили доставку в Россию и не принимают букинги на Россию. Заготовленных антикризисных планов на такие случаи у российских перевозчиков, как правило, нет, поэтому действовать приходится по обстоятельствам: даже в самых плохих ситуациях имеются возможности, главное – их находить и реализовывать.

Чего ждать российским перевозчикам и их клиентам на европейском фрахтовом рынке, какие тенденции намечаются и как пройти логистическому бизнесу неопределенность с минимальными потерями, своим прогнозом поделился Александр Брейзе, исполнительный директор компании «ТВС», специализирующейся на организации морского фрахта, других транспортных услуг и аренде контейнерного оборудования.

— Европейский рынок находится в режиме ожидания, чего он ждет? Как в настоящее время работает рынок Юго-Восточной Азии?

— Я предлагаю обсудить фрахтовые рынки Юго-Восточной Азии и Европы отдельно, так как каждый из них имеет свои особенности.

Рынок Юго-Восточной Азии уже давно работает по высоким фрахтовым ставкам. Все началось с быстрого роста тарифов морских линий, что позволило новым игрокам выйти на фрахтовый рынок и закрепиться на нём. Это открыло дополнительные возможности и для грузовладельцев. Во-первых, появилась новая опция отправки грузов в Россию. Во-вторых, присутствие на рынке большого количества подрядчиков позволяет диверсифицировать потоки и таким образом снижать риски.

Что касается нынешней ситуации, выход с рынка крупных игроков никак нельзя назвать положительной тенденцией. Мы рассчитываем на то, что это временная мера и привычные сервисы скоро восстановятся. Ведь дефицит предложения на рынке (в нашем случае на фрахтовом) может привести к негативным последствиям для всех участников.

Теперь давайте посмотрим, что происходит в Европе. На мой взгляд, рынок в этом регионе находится в режиме ожидания более благоприятной обстановки в мире в целом. Европейские компании всегда уделяли значительное внимание соблюдению правил и ограничений, выбирая надёжных партнёров для работы вдолгую, и даже готовы ради этого поступиться доходностью. Я некоторое время жил и работал в Германии, поэтому знаю об этом не понаслышке.

Но есть, по моему мнению, объективные обстоятельства, которые должны расшевелить рынок. Например, площади европейских терминалов не безграничны, а суда – это не складские площадки для хранения грузов на борту. Сейчас линейные оперативные менеджеры выполняют ювелирную работу по распределению грузов, которые находятся в пути. Но долго ли можно будет сдерживать грузопоток? Это вопрос, ответ на который мы в скором времени получим.

— Можно ли говорить о том, что Китай в ближайшее время может задать новые векторы контейнерному рынку?

— Мне кажется, векторы для бизнеса должна задавать не одна страна, а все игроки на международном рынке, ведь зачастую работа одних игроков невозможна без других.

— Вы отметили, что рекордно высокие фрахтовые ставки привели к появлению на рынке новых, небольших игроков. Смогут ли они сейчас укрепиться на рынке контейнерных перевозок? К чему приведет конкуренция среди них и вообще – будет ли конкуренция?

— Полагаю, что среди недавно вышедших на рынок контейнерных перевозок компаний нет случайных игроков. Тут, определённо, достаточно много профессионалов. Они воспользовались ситуацией, вышли на рынок и сейчас укрепляют свои позиции.

В связи с тем, что объём грузопотока из Юго-Восточной Азии по всему миру продолжает расти, я бы стал говорить больше о партнерстве, нежели о конкуренции. Работа есть для всех. Несомненно, доля конкуренции присутствует, и, если она здоровая, то это скажется только положительно на всей отрасли. Говоря про здоровую конкуренцию, я имею в виду то, что не должно быть необоснованного демпинга, который приведёт к чрезмерному снижению ставок и банкротству некоторых участников рынка.

— Есть ли у компании TVS альтернативные схемы доставки контейнеров? Какие услуги предлагает компания с учетом ситуации?

— В настоящее время усложнилась сама процедура отправки грузов в Россию, но говорить о полной остановке перевозок пока рано.

Для доставки грузов с территории Европы можно менять вид транспорта и с увеличением бюджета двигаться далее, пройдя необходимые таможенные процедуры.

Для доставки грузов из Юго-Восточной Азии в РФ мы предлагаем наряду с линейным также и нелинейный «альтернативный» сервис, включающий тот же комплекс услуг: предоставление контейнера, морской фрахт, доставка по ж/д до пункта назначения в России.

TVS имеет надёжных партнёров по всему миру, поэтому мы готовы выдать контейнер практически в любой точке мира и осуществить перевозку в любую страну.

— Как меняется деятельность российских транспортных компаний? На что можно сейчас ориентироваться перевозчикам, на что полагаться их клиентам?

— Я уже давно в логистике и с уверенностью могу сказать, что невозможно работать долго и успешно, если единственное, что делает ваша компания – это перекупка хорошей логистической схемы. Необходимо самим эти схемы придумывать, постоянно искать новые пути доставки груза, подстраиваться по веяния рынка.

Компания, не имеющая собственных активов, продает в первую очередь своё умение верно «срастить» логистическую схему. TVS – как раз та компания, которая не останавливается на достигнутом и готова адаптироваться под меняющийся рынок. Именно это мы сейчас и делаем: выстаиваем новые схемы и меняемся вместе рынком.

— В каком режиме сейчас работают специалисты TVS?

— Сотрудники компании готовы ответить клиентам по оперативным вопросам практически в любое время, ведь груз перемещается постоянно: либо во времени, либо в пространстве.

— Ваши пожелания российскому рынку.

— Я искренне желаю всем игрокам фрахтового и логистического рынка выдержанности и удачи в это непростое время. И конечно же, нахождения новых выгодных логистических решений и надёжных партнеров.

А всем людям – больше взаимопонимания и мира!