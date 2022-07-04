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Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск
04.07.2022

Мультимодальный сервис на Индию через Новороссийск


    • ПАО «ТрансКонтейнер» запустило регулярный сервис для перевозки внешнеторговых грузов по мультимодальному маршруту между регионами России и индийским портом Нава-Шева (Мумбаи) через Новороссийск и Суэцкий канал.

    Грузы, прибывающие на терминал НУТЭП железнодорожным и автомобильным транспортом, будут отправляться в Индию один раз в месяц по согласованному расписанию. В дальнейшем, отметили в «ТрансКонтейнере», количество судозаходов планируется увеличить до двух. Время следования на морском плече составляет около 14-15 дней.

    В рамках сервиса по запросу также доступна транспортировка привлечённым фидерным судном из Нава-Шева в другой индийский порт Мундра, а также доставка «от двери до двери» автотранспортом по Индии. Отправки возможны как в контейнерах «ТрансКонтейнера», так и в собственных контейнерах клиентов.

    Основу экспортного грузопотока нового сервиса формируют бумага, рулонная сталь и абразивный материал, в Россию импортируются электроприборы, техника, промышленное оборудование, неопасная химия, текстиль, плитка и пищевая продукция.

     «На фоне трансформации внешнеторговых связей России мы стремимся расширять географию международных маршрутов «ТрансКонтейнера», гибко адаптируясь под потребности клиентов. Рассчитываем, что новый сервис позволит удовлетворить растущий спрос на перевозки в сообщении между Россией и Индией и будет способствовать обеспечению эффективной логистики между странами», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

    Фото:  предоставлено ПАО «ТрансКонтейнер»


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