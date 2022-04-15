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Авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый рейс по соглашению с правительством Москвы
15.04.2022

Авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый рейс по соглашению с правительством Москвы


    • Авиакомпания «Волга-Днепр» совершила первый рейс Москва-Дели (Индия)-Дакка (Бангладеш) и обратно по соглашению с правительством Москвы. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево, груз обслуживает терминал «Москва Карго». 

    Как рассказали SeaNews в авиакомпании, в Южную Азию ИЛ-76 доставил 18 тонн отечественных металлических конструкций на экспорт. А в Москву самолет вернулся с 23 тоннами детских и спортивных товаров, текстиля и обуви. В планах — до конца года самолётами «Волга-Днепр» доставить в Москву около 20 тыс. тонн важных грузов.

     «В сложившейся ситуации очень важно не только поддерживать текущие логистические цепочки, но и выстраивать новые транспортные коридоры для стабильных поставок социально-значимых грузов», — сказал управляющий директор «Волга-Днепр Москва» Федор Новиков.

    Напомним, в начале апреля правительство Москвы и авиакомпания «Волга-Днепр» подписали соглашение по созданию логистического коридора между Москвой, Китаем,  Индией ОАЭ, Турцией и другими странами.

    В авиакомпании отмечают, что это соглашение позволяет авиакомпании работать в тех же объемах, что и раньше, обновлять авиапарк и сохранять рабочие места — в том числе для российских пилотов. Московскому бизнесу это даёт возможность заказать любой необходимый товар за рубежом у крупнейшего грузового авиаперевозчика России. Общий объем транспортного заказа со стороны Москвы составит около 9,5 млрд. рублей.

    Фото предоставлено авиакомпанией «Волга-Днепр»


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