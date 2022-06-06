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06.06.2022

Новый сервис из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через Дальний Восток

    • ПАО «ТрансКонтейнер» запустило новый мультимодальный сервис для перевозки импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край через терминал «Восточной стивидорной компании».

    Как сообщили SeaNews в компании, сервис ориентирован на транспортировку товаров народного потребления для российских предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

    «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование и организовывает транспортировку на морском плече, а также железнодорожную и автоперевозку по территории России. Грузы будут распределяться в населённые пункты Ростовской области и Краснодарского края с терминала компании в пункте назначения на станции Ростов-Товарный. ВСК, в свою очередь, оказывает услуги перевалки контейнеров, а также документальное сопровождение в порту Восточный.

    Отправка первого контейнерного поезда со станции Находка-Восточная на станцию Ростов-Товарный состоится в июне, в дальнейшем планируется ежемесячно отправлять от двух до четырех поездов. Транзитное время на морском плече из портов Тайцан, Нинбо и Далянь составляет 4 дня, по железной дороге – 12 дней.

    «Контроль активов на каждом плече мультимодальной цепочки, а также отлаженное взаимодействие с нашими коллегами из Global Ports позволяют нам оперативно формировать новые эффективные транспортные решения через Дальний Восток, что особенно актуально в условиях переориентации грузопотоков с северо-запада и юга на маршруты через Восточный полигон и высокой нагрузки на сухопутные погранпереходы», – отметил директор по продажам и клиентскому сервису «ТрансКонтейнера» Никита Пушкарёв.

    Фото: Global Ports / ВСК


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