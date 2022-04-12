Совместный сервис Москва – Красноярск

ПАО «ТрансКонтейнер» и мультимодальный логистический оператор SIGIR GROUP договорились о развитии совместного сервиса по перевозке грузов в составе контейнерных поездов из Москвы в Красноярск. Соответствующее соглашение в рамках международной выставки TransRussia 2022 подписали вице-президент «ТрансКонтейнера» по коммерческой деятельности Сергей Мухин и заместитель генерального директора по развитию и коммерции SIGIR GROUP Наталья Бережная, сообщили SeaNews в «ТрансКонтейнере».

Сервис со станции Электроугли на станцию Базаиха, к которой примыкает терминал SIGIR GROUP, ориентирован на перевозку из Московского региона товаров народного потребления для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в Красноярском крае.

В настоящее время «ТрансКонтейнер» работает в Красноярском крае, преимущественно используя собственный терминал на станции Базаиха единовременной вместимостью порядка 4,3 тыс. TEU и перерабатывающей способностью более 150 тыс. TEU в год.

«Благодаря сотрудничеству с SIGIR GROUP мы сможем дополнить сервис из Москвы на наш терминал на станции Базаиха и нарастить количество отправок. Поезда со станции Электроугли смогут выходить на ежедневной основе, что позволит сократить время доставки, увеличить объёмы транспортировки и долю «ТрансКонтейнера» в сообщении между Москвой и Красноярском», – сказал С.Мухин.