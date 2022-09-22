«Рускон» расширяет свой морской мультимодальный сервис в Северной Африке и на Ближнем Востоке

С 25 сентября мультимодальный оператор «Рускон», входящий в Группу компаний «Дело», в рамках развития собственного мультимодального сервиса доставки контейнеризированных грузов из/в Израиль усиливает морскую составляющую маршрута, которую теперь будет обслуживать судно вместимостью 630 TEU вместо 466 TEU до этого.

Как сообщает пресс-служба «Рускона», кроме того, расширяется география сервиса – в расписание добавится регулярный заход в Египет, порт Александрия. Таким образом, судно большей грузоподъёмностью будет охватывать новый маршрут Новороссийск – Александрия – Ашдод – Новороссийск. Частота отправлений пока будет составлять один раз в две недели, омечают в компании.

Президент «Рускона» Сергей Березкин отметил, что решение об увеличении провозной способности сервиса принято, исходя из результатов первых двух месяцев работы и его востребованности грузовладельцами России, Израиля и Египта. «Помимо возможности единовременной перевозки большего количества контейнеров, судно обладает более сбалансированными эксплуатационными характеристиками и позволяет эффективнее использовать его грузоподъемность. Оно оборудовано специальными розетками, позволяющими перевозить рефконтейнеры из Израиля и из Египта», — цитирует пресс-служба «Рускона» С.Березкина.

Фото: «Рускон»