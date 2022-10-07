Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Индии, итоги H1 2022
07.10.2022

Контейнерооборот Индии, итоги H1 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    17.08.2022
    Товарооборот Россия – Финляндия в июне 2022
    По предварительным данным финской таможни, в июне 2022 года экспорт товаров из Финляндии в […]
    Только для подписчиков
    2022ИмпортРоссияТоварооборот
    0
    14.02.2022
    Обзор мирового рынка бункеровки. 7 неделя 2022
    Разнонаправленная динамика по сравнению с предыдущей неделей
    Только для подписчиков
    2022Бункерное топливоБункеровка
    0
    05.10.2022
    Товарооборот Россия – Сербия в январе-августе 2022 года
    По данным Statistical Office of the Republic of Serbia, товарооборот между Сербией и Россией […]
    Только для подписчиков
    2022РоссияСербияТоварооборот
    0
    24.08.2022
    Гетеборг увеличил контейнерооборот на 5% в первом полугодии 2022
    Администрация порта Гетеборг опубликовала основные операционные показатели за первое полугодие 2022 года Как сообщили […]
    2022ГетеборгГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    25.05.2022
    Товарооборот Россия – Грузия в январе-апреле 2022 года
    По данным национальной службы статистики Грузии, в январе-апреле 2022 года поставки товаров из России в Грузию выросли на 27% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.
    Только для подписчиков
    2022ГрузияРоссияТоварооборот
    0
    05.05.2022
    ТОП-10 речных грузовых портов Китая в январе-марте 2022 года
    По данным Министерства транспорта КНР, в январе-марте 2022 года грузооборот всех морских и речных портов Китая составил 3,6 млрд тонн.
    Только для подписчиков
    2022ГрузооборотКитайПорты
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    07.10.2022 Контейнерооборот Индии, итоги H1 2022
    07.10.2022 Безработные контейнеровозы на 26 сентября 2022 года
    06.10.2022 ТОП-15 морских контейнерных портов Китая в январе-августе 2022
    05.10.2022 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2022: перевозки удобрений выросли в 2,4 раза
    05.10.2022 Все порты Финляндии, 7 месяцев 2022 года
    04.10.2022 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2022
    Госрегулирование Показать всё
    07.10.2022 В правительстве обсудили организацию международных автомобильных перевозок грузов
    05.10.2022 Комплексный план развития евразийских транспортных коридоров рассмотрен на заседании ЕЭК
    03.10.2022 Часть бизнеса освободят от проверок
    03.10.2022 Автоперевозчики из России и недружественных стран будут работать в равных условиях
    03.10.2022 Правительство выделит 6 млрд рублей на разработку оборудования для сжижения газа
    30.09.2022 Соглашение о транзите белорусских грузов через территорию России
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти