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Ванинский порт наращивает контейнерооборот
16.09.2022

Ванинский порт наращивает контейнерооборот


    • АО «Порт Ванино» диверсифицирует грузовую базу, последовательно наращивая объем контейнерооборота.

    Как сообщили SeaNews в порту, в первой декаде сентября порт принял очередное, восьмое с начала текущего года судно с контейнерами на борту, которое прибыло из порта Шанхай. Оно было пришвартовано к причалу №20 второго грузового района. Обработка судна длилась 33 часа, перегружено около 400 контейнеров, большая их часть будет направлена по железной дороге в один из подмосковных логистических комплексов.

    До конца этого года портовики обработают еще 7 судов с контейнерами.

    «Ванинский порт делает ставку на развитие контейнерных перевозок. Нам удалось повысить эффективность работы с данным видом груза, и этот судозаход является особенно показательным. Благодаря внедрению программного обеспечения для обработки контейнеров мы ускорили приемосдаточные операции. Существенную роль сыграл и опыт рабочего персонала. В дальнейшем планируем продолжать внедрять новые технологии в производство и закупать необходимую технику», – отметил генеральный директор АО «Порт Ванино» Владимир Рогов.

    Фото предоставлено пресс-службой Ванинского порта


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