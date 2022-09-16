Ванинский порт наращивает контейнерооборот

АО «Порт Ванино» диверсифицирует грузовую базу, последовательно наращивая объем контейнерооборота.

Как сообщили SeaNews в порту, в первой декаде сентября порт принял очередное, восьмое с начала текущего года судно с контейнерами на борту, которое прибыло из порта Шанхай. Оно было пришвартовано к причалу №20 второго грузового района. Обработка судна длилась 33 часа, перегружено около 400 контейнеров, большая их часть будет направлена по железной дороге в один из подмосковных логистических комплексов.

До конца этого года портовики обработают еще 7 судов с контейнерами.

«Ванинский порт делает ставку на развитие контейнерных перевозок. Нам удалось повысить эффективность работы с данным видом груза, и этот судозаход является особенно показательным. Благодаря внедрению программного обеспечения для обработки контейнеров мы ускорили приемосдаточные операции. Существенную роль сыграл и опыт рабочего персонала. В дальнейшем планируем продолжать внедрять новые технологии в производство и закупать необходимую технику», – отметил генеральный директор АО «Порт Ванино» Владимир Рогов.

Фото предоставлено пресс-службой Ванинского порта