Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года: выросла перевалка руды
21.03.2022

Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года: выросла перевалка руды


    • В феврале 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 10,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    reklama kontejnery2 Грузоперевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

    Подписаться

    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт увеличился на 10,2%, импорт – на 15%. В каботаже было перевалено на 22,1% больше, чем годом ранее. Транзит, напротив, снизился 9,7%.

    В феврале 2022 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

    В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефтепродуктов составляла 31,9%, нефти – 25% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в феврале 2022 года приходилось 12,6%.

    При этом самая высокая динамика была в перевалке руды, оборот которой вырос в 2,6 раза. Химического налива было обработано в 2,3 раза больше, чем в феврале 2021 года, пищевого налива – на 95,4%.

    Наибольшее снижение объемов произошло в сегменте металлолома (-63,2%), а также прочих насыпных грузов (-25%) и угля и кокса (-24,4%).

    В феврале 2022 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,2%, Большой порт Санкт-Петербург обработал 23,8%, на Приморск приходилось 23,5%.

    Более подробная статистика грузооборота портов Балтийского и других бассейнов доступна по подписке.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.03.2022
    Лесной экспорт, январь 2022: вывоз древесины и лесопродукции сократился
    Российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2022 года составил 591 тыс. кубометров — на […]
    2022Лесные грузыЭкспорт
    0
    24.01.2022
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 3, 2022
    Ставки на большинстве исследуемых трейдов выросли
    2022Фрахтовые ставки
    0
    17.03.2022
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2022
    На 11 неделе на фрахтовом рынке Азово-Черноморского региона отмечается резкое повышение уровня ставок. Так, […]
    Только для подписчиков
    2022Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    05.03.2022
    Оборот мировых контейнерных линий, январь 2022
    Экспорт из портов Северной Америки просел более, чем на 17%
    Только для подписчиков
    2022Мировые линии
    0
    16.03.2022
    Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    По итогам первых двух месяцев 2022 года контейнерооборот порта Гонконг составил 2,34 млн TEU. […]
    2022ГонконгКонтейнерооборот
    0
    15.02.2022
    Грузооборот Каспийского бассейна в декабре 2021 года: импорт вырос вдвое
    В декабре 2021 года грузооборот портов Каспийского бассейна снизился на 24,8% относительно показателя декабря 2020 года.
    2021ГрузооборотКаспийский бассейнПОРТСТАТ
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2022
    17.03.2022 HHLA снова принимает российские контейнеры
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 вырос на 3,7%
    17.03.2022 Новый сервис между Балтикой и США
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    16.03.2022 Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти