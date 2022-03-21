Грузооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года: выросла перевалка руды

В феврале 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 10,4% относительно показателя аналогичного месяца прошлого года.

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Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Экспорт увеличился на 10,2%, импорт – на 15%. В каботаже было перевалено на 22,1% больше, чем годом ранее. Транзит, напротив, снизился 9,7%.

В феврале 2022 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,4%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефтепродуктов составляла 31,9%, нефти – 25% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в феврале 2022 года приходилось 12,6%.

При этом самая высокая динамика была в перевалке руды, оборот которой вырос в 2,6 раза. Химического налива было обработано в 2,3 раза больше, чем в феврале 2021 года, пищевого налива – на 95,4%.

Наибольшее снижение объемов произошло в сегменте металлолома (-63,2%), а также прочих насыпных грузов (-25%) и угля и кокса (-24,4%).

В феврале 2022 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 42,2%, Большой порт Санкт-Петербург обработал 23,8%, на Приморск приходилось 23,5%.

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