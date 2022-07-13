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Рекордно низкое число пиратских нападений в первом полугодии 2022
13.07.2022

Рекордно низкое число пиратских нападений в первом полугодии 2022


    • В первом полугодии 2022 года Международное морское бюро (International Maritime Bureau – IMB) зафиксировало рекордно низкое число сообщений об инцидентах с участием пиратов.

    Согласно последнему отчету IMB, в первом полугодии организация получила сообщения о 58 случаях нападений на суда – самый низкий показатель с 1994 года. Для сравнения, за первое полугодие прошлого года таких сообщений было 68.

    В первом полугодии 2022 года было захвачено одно судно, на 55 судов пиратам удалось подняться, две попытки нападения были предотвращены.

    «Цифры обнадеживающие, – отмечают в IMB, – однако расслабляться не следует – в 96% случаев пиратам удалось подняться на борт судов».

    «Несмотря на то, что случае похищения членов экипажей не было, угроза насилия для моряков никуда не делась – 23 человека попали в заложники, еще пятерым угрожали», – говорится в отчете.

    При этом, согласно данным IMB, география пиратоопасных районов меняется. Более 25% всех нападений в первом полугодии 2022 года произошло в Сингапурских проливах. При этом во всех 16 случаях злоумышленники смогли проникнуть на суда. По крайней мере в 6 инцидентах нападавшие были вооружены.

    Впервые с 2018 года увеличилось число нападений в водах Индонезии – в первом полугодии 2022 года таких случаев было 7 против 5 годом ранее. Пять судов подверглись нападению, когда стояли на якоре, одно находилось у причала и еще одно было на ходу. По крайней мере в трех случаях сообщалось о том, что пираты были вооружены.

    В южной части Красного моря и Аденском заливе, у берегов Сомали и Йемена пиратских нападений с начала года зафиксировано не было, но риск сохраняется, отмечают в IMB.

    По типам судов, в первом полугодии 2022 года нападению подверглось 30 балкеров, 18 танкеров и 5 контейнеровозов.

    Скриншот: IMB

     


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