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Производственная деятельность на проекте «Сахалин-1» не возобновлена
05.08.2022

Производственная деятельность на проекте «Сахалин-1» не возобновлена


    • НК «Роснефть» дала разъяснения в связи с появившейся информацией о передаче компанией ExxonMobil операционной деятельности по проекту «Сахалин-1» другой стороне.

    Ц»1 марта ExxonMobil объявила о свертывании деятельности и выходе из всех проектов в России. С 26 апреля компания в одностороннем порядке без согласования с другими участниками проекта «Сахалин-1» начала поэтапную остановку добычи. 6 мая был отгружен последний танкер с нефтью с терминала Де-Кастри, — говорится в заявлении компании. —  С 15 мая производственная деятельность на проекте практически остановлена. На сегодняшний день резервуары терминала Де-Кастри заполнены на 95%, отгрузка нефти не ведется».

    В «Роснефти» отмечают, что правительство РФ, министерство энергетики и правительство Сахалинской области совместно с другими акционерами проекта предпринимают усилия по восстановлению производственной деятельности на проекте «Сахалин-1».  «Несмотря на это, к сожалению, на текущий момент производственная деятельность на проекте не восстановлена», — уточняют в компании.

    В заявлении «Роснефти» отмечается, что компания не имеет информации о принятых решениях по передаче операторской функции по проекту от «Эксон Нефтегаз Лимитед».

    Фото: Роснефть


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