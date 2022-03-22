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Индия ищет альтернативы для доставки грузов в СНГ
22.03.2022

Индия ищет альтернативы для доставки грузов в СНГ


    • Индия планирует задействовать порты Чабахар (Иран), Циндао (Китай) и порты Грузии в обход черноморского маршрута для доставки грузов в страны СНГ на фоне санкций и других торговых препятствий, сообщает Container News.

    «В порту Чабахар Индия строит два терминала, поэтому многие индийские компании считают, что Чабахар – это лучший вариант. Индия уже давно рассматривала этот порт для доставки своих товаров в страны СНГ минуя Китай и Европу, поскольку маршрут через Иран позволяет сократить расходы на логистику на 25%», – пишет издание. До недавнего времени Индия отправляла грузы в СНГ через порты Китая и Европы.

    Несмотря на то, что Чабахар принадлежит Ирану, на этот порт не наложены санкции США, отмечает Container News.

    Из Циндао Индия планирует доставлять груз в страны СНГ по железной дороге.

    «За последние несколько лет экспорт Индии в страны СНГ растет. В 2021 финансовом году он вырос на 24% по отношению к 2020 году», – приводит данные Container News.

    Фото: сайт порта Чабахар


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