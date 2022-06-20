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Новый сервис из Петербурга на Индию
20.06.2022

Новый сервис из Петербурга на Индию

    • Транспортно-экспедиторская компания «Модуль» запустила прямой контейнерный сервис из Петербурга на Индию. Первое судно было обработано на терминале «Петролеспорт» 17 июня, сообщили SeaNews в компании. Всего было отгружено 1094 TEU с продукцией целлюлозно-бумажной и химической промышленности, удобрениями, стройматериалами и запчастями.

    Порт назначения – Нава-Шева (терминал ВМСТ). В обратный рейс судно с индийскими грузами (текстиль, рис, химия, лекарства, оборудование) должно отправиться из Нава-Шевы в середине июля и прибыть в Санкт-Петербург через 25 дней.

    «Мы рады открыть новую страницу в истории компании «Модуль», запустив пилотный проект прямого контейнерного сервиса Россия – Индия, – сказал генеральный директор компании «Модуль» Александр Альтшуллер. – Мы работаем над серьезным увеличением собственного парка контейнеров с целью использования данного оборудования и на озвученном маршруте, и на планируемых к запуску направлениях».

    «Сложившийся в последние месяцы дефицит контейнерного тоннажа на Балтике привел к нарушению международных поставок через Северо-Запад России. Рассчитываем, что новый сервис из «Петролеспорта» на Индию будет востребован на рынке как в импорте, так и экспорте», – отметил Альберт Лихолёт, генеральный директор Global Ports.

    «Санкт-Петербург уже более трехсот лет считается главными морскими воротами России. Ленинградский порт был главным портом страны во времена СССР. Даже во времена самых сложных отношений с западом, отсюда регулярно выходили суда советского флота в Индию, страны Латинской Америки, Африки и Азии, – напомнил коммерческий директор ООО «Модуль» Владимир Гай. – Сегодня как никогда важно сохранить связь нашего порта с этими регионами, которые ждут наши суда, хотят и могут торговать с Россией».

    «Модуль» планирует сделать новый контейнерный сервис регулярным и мультимодальным, организовав полноценную железнодорожную составляющую для доставки грузов ускоренными поездами, связав порт Санкт-Петербург и порт Нава-Шева с различными регионами России и Индии, отметили в компании.

    Фото: Global Ports


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