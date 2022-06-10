Первый в этом сезоне Capesize с Сахалина в Индию

Первый «индийский» балкер Capesize вышел 4 июня из Угольного морского порта Шахтерск. Судно перевозит 165 тыс. тонн угля на экспорт в Индию, сообщается на сайте порта.

«Это достаточно молодой и весьма перспективный для нас рынок. Он сейчас по потреблению в мире второй после Китая. «Восточная горнорудная компания» наращивает партнерские отношения с крупными индийскими покупателями, в том числе, обладающими своими складами, — прокомментировал заместитель генерального директора ВГК Степан Карапетян.

В этом году планируется увеличение объемов поставок в Индию, уже подписаны несколько контрактов. Общий объем отгрузки по этим договорам составляет от 2 до 2,5 млн тонн на 2022 год.

Фото: ООО «ВГК»