Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Первый в этом сезоне Capesize с Сахалина в Индию
10.06.2022

Первый в этом сезоне Capesize с Сахалина в Индию

    • Первый «индийский» балкер Capesize вышел 4 июня из Угольного морского порта Шахтерск. Судно перевозит 165 тыс. тонн угля на экспорт в Индию, сообщается на сайте порта.

    «Это достаточно молодой и весьма перспективный для нас рынок. Он сейчас по потреблению в мире второй после Китая. «Восточная горнорудная компания» наращивает партнерские отношения с крупными индийскими покупателями, в том числе, обладающими своими складами, — прокомментировал заместитель генерального директора ВГК Степан Карапетян.

    В этом году планируется увеличение объемов поставок в Индию, уже подписаны несколько контрактов. Общий объем отгрузки по этим договорам составляет от 2 до 2,5 млн тонн на 2022 год.

    Фото: ООО «ВГК»

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2022
    Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Правительство поддержало проект, подготовленный Минприроды, закона о повышении ответственности за санитарные и экологические нарушения […]
    ЗаконопроектПравительствоУголь
    0
    14.02.2022
    Готово ТЭО проекта завода по производству водорода на Сахалине
    АО «Русатом Оверсиз» (компания Госкорпорации «Росатом») и Air Liquide объявили о завершении технико-экономического обоснования […]
    завод по производству водородаРосатомСахалинтехнико-экономическое обоснование
    0
    22.03.2022
    Индия ищет альтернативы для доставки грузов в СНГ
    Индия планирует задействовать порты Чабахар (Иран), Циндао (Китай) и порты Грузии в обход черноморского […]
    альтернативные схемыГрузияИндияИран
    0
    28.03.2022
    Индия планирует удвоить импорт угля из России
    Индия намерена удвоить импорт из России коксующегося угля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление […]
    ИмпортИндияРоссияУголь
    0
    22.03.2022
    Контейнеры вместо угля
    Распоряжением Росморречфлота от 1 февраля этого года №ЗД-16-р внесены изменения в сведения о морском […]
    КалининградКонтейнерооборотУголь
    0
    25.05.2022
    Индия ограничивает экспорт сахара
    С 1 июня правительство Индии ограничивает экспорт сахара до 10 млн тонн в сезоне […]
    Индияограничения экспортаСахар
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.06.2022 Контейнерный экспорт в январе-апреле 2022
    09.06.2022 ТОП-5 контейнерных портов Ирана, итоги 5 месяцев 2022
    09.06.2022 LCL по жд из Ганьчжоу и Сианя
    09.06.2022 Новые сервисы на ВСК
    07.06.2022 Контейнерный импорт в январе-апреле 2022
    07.06.2022 Железнодорожные контейнеры, 5 месяцев 2022: перевозка зерна выросла почти на четверть
    Госрегулирование Показать всё
    09.06.2022 Взаимодействие таможенных служб ЕАЭС и ВТамО поставят в правовые рамки
    08.06.2022 Вывоз икры с Дальнего Востока ограничат
    03.06.2022 Полномочия по управлению Северным морским путем централизуют
    02.06.2022 Расходы на строительство судов сделают прозрачными и прогнозируемыми
    01.06.2022 Минеральным удобрениям продлили квотирование
    31.05.2022 Квоты на экспорт лома и отходов чёрных металлов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти