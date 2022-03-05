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Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт удобрений
05.03.2022

Минпромторг рекомендовал ограничить экспорт удобрений


    • Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме. Об этом заявил министр Денис Мантуров 4 марта в ходе совещания по ситуации на рынке минеральных удобрений.

    «В настоящее время складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах, – цитирует пресс-служба министерства Д.Мантурова. – Это создает очевидные риски неурожая и, как следствие, нехватки продовольствия для стран Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии – ведь заместить российские удобрения сегодня либо крайне сложно, либо вообще невозможно. Сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьезные последствия в виде дефицита продовольствия для сотен миллионов человек уже в среднесрочной перспективе».

    Д.Мантуров подчеркнул, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются как по объему, так и по всему необходимому ассортименту.

    Фото: сайт Минпромторга


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