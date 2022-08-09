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Расширен Перечень товаров для параллельного импорта
09.08.2022

Расширен Перечень товаров для параллельного импорта


    • Минпромторг России внес изменения в Перечень товаров для параллельного импорта. Соответствующий приказ №3042 от 21.07.2022 зарегистрирован Минюстом России, сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

    Так, Перечень дополнен брендами автомобильных запчастей, продукцией радиоэлектронной, химической промышленности и другими товарами. Например, по параллельному импорту теперь можно будет поставлять Castrol, Liqui Moly, Datsun, Alienware и другие.

    Изменения коснулись списка исключений к парфюмерно-косметической продукции. Некоторые бренды убраны из списка исключений, так как в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих производителей, в частности, Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

    Ряд медицинских изделий и лекарственных средств выведен из-под действия приказа о параллельном импорте, учитывая особые требования к такой продукции.

    Еще одно важное изменение: бренд Renault исключен из списка параллельного импорта, поскольку АО «АВТОВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями.

    Из Перечня исключены разделы 50-55 ТН ВЭД ЕАЭС (шёлк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна), так как на рынке представлен широкий круг российских аналогов и соответствующих товаров из «дружественных» стран.

    «Мы продолжим проводить мониторинг ситуации с импортными поставками, и при необходимости в перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции», – говорится в сообщении Минпромторга.

    Фото: Минпромторг


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