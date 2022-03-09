Экспорт производных метанола рекомендовано приостановить

5 марта в Минпромторге России состоялось рабочее совещание по текущей ситуации на рынке метанола. В ходе встречи обсуждались возникшие сложности с отгрузкой метанола на экспорт в портах Евросоюза.

«Ряд иностранных грузоперевозчиков и таможенных органов ЕС заняли предельно циничную позицию и саботируют поставки на экспорт российского метанола, – говорится в заявлении Минпромторга. – При этом подобных проблем с поставками критически необходимых для промпроизводств в ЕС пентаэритрита и уротропина, которые также производятся в Российской Федерации, не возникает. Напомним, что доля отечественных производителей этих веществ на рынке Европейского союза составляет 40% и 50% соответственно. Европейские регуляторы прекрасно понимают, что недопоставка этой продукции на территорию союза может вызвать серьезные проблемы для европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других».

«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентаэритрита и уротропина на экспорт в страны Евросоюза», – говорится в пресс-релизе.

В то же время в ведомстве отмечают, что российские производители метанола, пентаэритрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств в случае гарантий от грузоперевозчиков Евросоюза бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям.

Как поясняют в Минпромторге, метанол является сырьем для таких важнейших продуктов как пентаэритрит и уротропин, которые используются в производстве большого ассортимента продуктов смежных отраслей промышленности. Уротропин, например, применяется в качестве противомикробного и противобактериального средства, в производстве пластмасс и синтетического каучука, бытовой химии. Пентаэритрит в свою очередь служит для производства лакокрасочных материалов, алкидных смол, синтетических смазочных масел, полимеров и пластификаторов.

Фото: Минпромторг