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Экспорт производных метанола рекомендовано приостановить
09.03.2022

Экспорт производных метанола рекомендовано приостановить

    • 5 марта в Минпромторге России состоялось рабочее совещание по текущей ситуации на рынке метанола. В ходе встречи обсуждались возникшие сложности с отгрузкой метанола на экспорт в портах Евросоюза.

    «Ряд иностранных грузоперевозчиков и таможенных органов ЕС заняли предельно циничную позицию и саботируют поставки на экспорт российского метанола, – говорится в заявлении Минпромторга. – При этом подобных проблем с поставками критически необходимых для промпроизводств в ЕС пентаэритрита и уротропина, которые также производятся в Российской Федерации, не возникает. Напомним, что доля отечественных производителей этих веществ на рынке Европейского союза составляет 40% и 50% соответственно. Европейские регуляторы прекрасно понимают, что недопоставка этой продукции на территорию союза может вызвать серьезные проблемы для европейской отрасли строительных материалов, фармацевтической, косметической, химической и других».

    «Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России рекомендует российским производителям временно приостановить отгрузку пентаэритрита и уротропина на экспорт в страны Евросоюза», – говорится в пресс-релизе.

    В то же время в ведомстве отмечают, что российские производители метанола, пентаэритрита и уротропина не отказываются от исполнения своих обязательств в случае гарантий от грузоперевозчиков Евросоюза бесперебойной, ритмичной логистики по всем этим позициям.

    Как поясняют в Минпромторге, метанол является сырьем для таких важнейших продуктов как пентаэритрит и уротропин, которые используются в производстве большого ассортимента продуктов смежных отраслей промышленности. Уротропин, например, применяется в качестве противомикробного и противобактериального средства, в производстве пластмасс и синтетического каучука, бытовой химии. Пентаэритрит в свою очередь служит для производства лакокрасочных материалов, алкидных смол, синтетических смазочных масел, полимеров и пластификаторов.

    Фото: Минпромторг


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