Экспорт фармацевтической продукции из Евросоюза в РФ, январь-август 2022

По данным Евростата, экспорт фармацевтической продукции из Евросоюза в Россию в январе-августе 2022 года в денежном выражении составил 6,15 млрд евро, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда Россия получила из стран Евросоюза эту продукцию на сумму 5,06 млрд евро.

Основной объем фармацевтической продукции в денежном эквиваленте из ЕС в РФ был перевезен автотранспортом – на сумму 5,49 млрд евро, или 89,1% от суммарного грузопотока. В январе-августе 2021 года Евросоюз отправил в РФ автотранспортом этой продукции на сумму 4,62 млрд евро (+11,8%). Морем за отчетный период было отгружено фармацевтической продукции на сумму 161,6 млн евро, тогда как за аналогичный период – 105,1 млн евро (+53,7%). По железной дороге в РФ из ЕС за первые 8 месяцев поступило этой продукции на сумму 1,99 млн евро, в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, когда ЕС отгрузил в РФ фармацевтики на сумму 954 тыс. евро. Авиатранспортом в РФ за январь-август 2022 года было перевезено фармацевтической продукции на сумму 500 тыс. евро, что на 48% больше, чем годом ранее, когда поставки в денежном эквиваленте из ЕС в РФ составили 338 тыс. евро.

Самая маленькая поставка фармацевтической продукции в денежном эквиваленте из ЕС в РФ была в апреле – на сумму 495,2 млн евро (-18,1% относительно апреля 2021 года). Самый крупные объемы ЕС экспортировал в Россию в июле – на сумму 902.2 млн евро (+20,8%) и в августе – на сумму 910,4 млн евро (+62%).

Основными поставщиками фармацевтической продукции из ЕС в РФ были Германия, Бельгия и Нидерланды.

Германия в январе-августе этого года экспортировала в РФ фармацевтической продукции на сумму 2,05 млрд евро, на 30,6% больше, чем годом ранее, когда РФ получила из Германии этой продукции на сумму 1,57 млрд евро. Самая маленькая поставка была в апреле – на сумму 130,4 млн евро (-30%). Больше всего в денежном эквиваленте фармацевтической продукции Россия закупила у Германии в июле – на сумму 293,5 млн евро (+49,6%) и в августе – на 391,7 млн евро (+98%).

Бельгия за первые 8 месяцев этого года отправила в РФ фармацевтической продукции на сумму 1,18 млрд евро, тогда как годом ранее – 932,2 млн евро (+27,4%). Меньше всего фармацевтической продукции из этой страны Россия получила в апреле – 101,6 млн евро (+25%) и в июне – на сумму 103,8 млн евро (+204%). Самая крупная поставка была в феврале – на сумму 2117 млн евро (+9,3%)

Нидерланды в январе-августе 2022 года экспортировали в Россию фармацевтической продукции на сумму 650,8 млн евро, за первые 8 месяцев прошлого года – на сумму 870,4 млн евро (-35,6%). Самая крупная поставки зафиксирована в июле – на сумму 133.4 млн евро (-28,4%). Меньше всего фармацевтической продукции из Нидерландов Россия получила в апреле и мае – в каждом месяце на сумму 48 млн евро (-54,2% и -55,2% соответственно).