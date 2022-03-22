ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-феврале 2022 года

Контейнерооборот всех морских портов России за первые 2 месяца 2022 года составил 981,1 тыс. TEU. 56,3% из этого объема, или 552,4 тыс. TEU обработали пять терминалов.

Материал подготовлен с помощью online-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ (доступен по подписке). Демоверсия Подписаться

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе-феврале 2022 года лидером по контейнерообороту является ПАО «Владивостокский морской торговый порт». Он обработал 130,2 тыс. TEU, на 18,5% больше, чем годом ранее.

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» занимает вторую строчку рейтинга. В отчетном периоде через него прошло 109,7 тыс. TEU (+16,7%).

Контейнерооборот ООО «НУТЭП» составил 104,8 тыс. TEU, на 10,5% больше по сравнению с январем-февралем 2021 года.

На четвертой строчке рейтинга – ООО «Восточная стивидорная компания» с контейнерооборотом 104,4 тыс. TEU (+53%).

Замыкает пятерку лидеров российского контейнерного рынка АО «Первый контейнерный терминал» со 103,3 тыс. TEU (+0,5%).

Стоит отметить, что самую высокую динамику перевалки контейнеров в январе 2022 года показали стивидоры, не вошедшие в Топ-5. Так, АО «Восточный порт» увеличил объем перевалки контейнеров в 31,9 раза. Через ОАО «Находкинский морской рыбный порт» прошло в 26,1 раза больше контейнеров, чем годом ранее. Контейнерооборот ООО «Владивостокский морской терминал» вырос в 16,8 раза. Стоит отметить, что в январе 2021 года «Владивостокский морской терминал» перевалку контейнеров не осуществлял.

Наиболее существенное снижение контейнерооборота произошло у АО «Морской порт Санкт-Петербург» (-90,9%), Филиала «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак» (-53,3%) и АО «Севречфлот» в порту Сабетта (-51,5%).

Фото с сайта ВМТП