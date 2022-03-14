Экспорт угля и кокса, январь 2022: вывоз угля и кокса упал

Объем российского экспорта каменного угля в январе этого года снизился на 6,8% по сравнению с показателем января прошлого года и составил 11,3 млн тонн. Относительно уровня предыдущего месяца экспортные объемы угля снизились на 43,2%.

Таможенная стоимость экспортного угля составила 1,6 млрд долларов – в 2,1 раза больше аналогичного показателя 2021 года, но на 33,9% ниже уровня предыдущего месяца.

Отметим, что в январе текущего года в Россию было завезено 1,7 млн тонн каменного угля (плюс 11,1% к уровню января 2021 и минус 9,1% к уровню декабря 2021) на сумму 29,4 млн долларов (минус 6,1% к уровню января 2021 и минус 32,6% к уровню декабря 2021).

По данным ФТС, кокса и полукокса за отчетный месяц 2022 года вывезли на 23,2% меньше, чем в январе прошлого года – 215,6 тыс. тонн (минус 41,1% к уровню декабря 2021).

В стоимостном выражении экспорт кокса и полукокса по итогам января 2022 года составил 103,9 млн долларов – на 96,4% больше, чем в январе 2021 года (и минус 37,9% к уровню декабря 2021).