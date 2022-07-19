Ванинский порт наращивает объемы каботажа

Ванинский порт за 6 месяцев 2022 года увеличил объем обработки каботажных перевозок на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. За период в порту принято 9 судозаходов каботажного направления, сообщили SeaNews в порту. Основной объем грузов – уголь. В рамках внутрироссийских перевозок порт отправил более 120 тыс. тонн твердого топлива на Камчатку, в Охотск и Магадан в преддверии отопительного сезона 2022-2023 года.

Ежегодно по программе северного завоза стивидорная компания переваливает в порту энергетический уголь для районов Крайнего Севера. Топливо доставляют до Ванинского порта по железной дороге и далее морем следует в конечные пункты назначения, разгружается и транспортируется на складские площадки ТЭЦ.

«Завоз стратегически значимого груза для нужд энергетиков идет по графику. В ходе летней навигации сухогрузам предстоит завезти более 300 тыс. тонн угля в отдаленные районы Дальнего Востока», – сказал директор департамента коммерческой деятельности АО «Порт Ванино» Максим Синяк.

Фото предоставлено пресс-службой Ванинского порта