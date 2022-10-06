«Северная звезда» погрузила на балкер первую партию угля

Компания «Северная звезда» (входит в состав группы AEON), занимающаяся строительством и развитием каменноугольного кластера на Таймыре, произвела отгрузку первой партии угля.

«Уголь нашего самого северного – Сырадасайского – месторождения пошел на погрузку. — сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Красноярского края Александр Усс, — Здесь многое определяется словом «самый» – конвейер, технологии, морские суда…»

По данным ООО «Северная звезда», компания реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймырском полуострове. Ресурсы месторождения оцениваются в более чем 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и создание необходимой инфраструктуры, в том числе морского порта «Енисей», автодороги, вахтового посёлка, электростанции, аэродрома и других объектов. Освоение Сырадасайского месторождения обеспечит транспортировку по Севморпути до 7 млн тонн в год угля к 2026 году. Объём инвестиций в реализацию проекта до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

В апреле этого года генеральный директор ООО «Северная звезда» Сталбек Мишаков сообщил, что компания рассматривает возможность экспорта продукции в Китай в 2023 году, а также ведутся переговоры с потенциальными покупателями из Турции, Индии, Вьетнама и Бразилии».

Фото с Телеграм-канала Александра Усса