Индонезия ужесточает ограничения по экспорту угля

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Арифин Тасриф запретил 48 индонезийским горнодобывающим компаниям экспорт угля. Как сообщает Splash, такое решение последовало из-за невыполнения обязательства продавать 25% объема добытого сырья на внутренний рынок страны.

По словам министра, «всего 71 горнодобывающая компания не выполнила подобные обязательства, из них 48 компаний даже не отчитались, и теперь в качестве наказания им запрещено на неопределенный срок экспортировать уголь».

«Цена на уголь в этом году выросла в три раза, и многие выведенные из эксплуатации угольные месторождения в странах ЕС возобновляют свою работу. Европа ищет альтернативные источники, в первую очередь, в Индонезии», — пишет издание.

Напомним, 31 декабря 2021 года Индонезия на месяц объявила о полном запрете экспорта угля. При этом эта страна является крупнейшим в мире экспортером угля. По данным BIMCO, на которые ссылается Splash, в 2021 году Индонезия экспортировала 441,5 млн тонн угля, что составляет 31% мирового экспорта угля. «Весь этот объем перевозится морским транспортом, и в 2021 году он составлял 8% мирового спроса на навалочные грузы», — уточнили в BIMCO.

Между тем, Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в этом году рекордно высокий спрос на уголь – порядка 8 млрд тонн.

Фото: сайт ООО «Восточная горнорудная компания»