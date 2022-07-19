Рекорд по отгрузке угля в морском порту Шахтерск

Ключевой логистический актив Восточной горнорудной компании – морской порт Шахтерск – обновил рекорд месячной отгрузки. По итогам июня предприятие отгрузило на суда 2,15 млн тонн угля, что на 16% выше предыдущего рекорда, сообщает пресс-служба ВГК.

Рост объемов отгрузки стал результатом планомерной работы предыдущих лет по увеличению производительности порта и расширению флота, поясняют в компании. Удлинилась сеть ленточных конвейеров, на причале установили две судопогрузочные машины.

В прошлом году «Роктри ВГК Стивидор» закупил две новые самоходные баржи, дедвейт каждой — 7,5 тыс. тонн. После ввода двух судов и оптимизации производства пропускная способность порта увеличилась на 19,5%.

В ближайших планах — отгрузить 11 млн тонн угля за этот год, а также увеличить объемы ежедневной отгрузки до 100 тыс. тонн.

Фото: ВГК